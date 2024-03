Julián Molina ganó los 10 kilómetros de la Carrera Nocturna de Paraná

Video: Así fue la largada de la Carrera Nocturna de Paraná

Se produjo la Carrera Nocturna de Paraná durante la noche del sábado, que emprendió una competencia recreativa de cuatro kilómetros y otra más larga de diez kilómetros. Julián Molina fue el vencedor de la más extensa.transmitió en vivo.: “Tengo seis años corriendo, pero hubo un tiempo en el que dejé. Ahora estoy recuperando de vuelta. Va dedicado para mi familia”.Otro de los corredores comentó que la carrera “fue linda y dura” y que “es la primera vez que corro acá”.Un joven que comentó que tuvo problemas con las inscripciones argumentó: “Se lo dedico a mi papá, a mis entrenadores y a mi mamá que siempre está apoyando”.Otro joven expresó su felicidad por terminar la competencia más corta y expresó: “Va para mi familia en Bella Vista, Corrientes”.“En algunas cuestas el circuito costó, pero la verdad que se pudo seguir a pesar del calor”, aseguró Lucrecia Godoy.La dedicación de una mujer fue “para su familia que está todos desparramados corriendo”. Otra compitió con el grupo de atletismo municipal.Otro hombre rescató: “Estoy contento de participar de una hermosa carrera acá en Paraná. Ojalá se sigan haciendo este tipo de eventos con gran cantidad de público y apoyo del Estado”.Previo a la largada, hubo una serie de testimonios que Elonce recogió. Pedro Ortíz, oriundo de Rafaela, comentó que “en Paraná es la primera vez” que correrá. Además, comentó que se enteró de las redes sociales y que “vino entrenado” para la competencia.“Somos varios de San Benito y no es la primera vez que corro. Hace muchos años que vivo en Paraná y siempre ando en esta movida”, acotó otro hombre veterano de Malvinas.La competencia de los 10 kilómetros finalizó con la victoria del paranaense Julián Molina, que realizó un tiempo de 33 minutos.“Estamos ahí nomás a punto de los Juegos Olímpicos. Ya el lunes me voy a la altitud a hacer la puesta a punto para la nacional para tratar de estar en el Iberoamericano y Europa”, expresó en primera instancia.Posteriormente, argumentó su presencia en la capital entrerriana: “Estuve el año pasado en el Mundial de Budapest, en los Panamericanos y fui campeón sudamericano. Hoy vine a apoyar a este evento de la ciudad de Paraná en su tercera edición”.“Esta es mi sexta carrera de diez 10 kilómetros en menos de un mes y medio. Venía con los segundos puestos y hoy se me dio. Lo corrí en 33 minutos”, cerró.“Hay 2.000 personas corriendo en la Maratón Nocturna de Paraná, la cual es gratuita. Agradezco el apoyo de las distintas empresas que colaboraron para que esto se realice. Desde la Municipalidad estamos muy contentos porque sabemos que ejercitar el cuerpo y fomentar las buenas prácticas deportivas alimenta el espíritu”, manifestó Rosario Romero, intendenta de Paraná.Además, añadió: “Hay algunos que hacen cuatro kilómetros y otros que corren diez. Es una maratón que a muchos atletas les da puntaje y esperamos una exitosa carrera nocturna”.“Es la tercera que se hace en la ciudad y vamos a seguir haciéndola. Después de tanta lluvia, el tiempo mejoró”, indicó.En tanto, Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, señaló: “Estamos muy felices, consideramos que es un éxito, sobre todo, porque al principio del día parecía que el tiempo no nos iba a acompañar, pero el clima estuvo de nuestro lado. Vino mucha gente de diferentes lugares, así que es un éxito turístico y deportivo”. (Elonce)