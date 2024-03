Más imágenes

En la previa a la tercera edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”, se llevó a cabo la entrega de kits a los atletas inscriptos para el evento de este sábado en el Balneario Thompson. En ese sentido, algunos corredores comentaron asus expectativas.Al respecto, Ramona de 67 años contó: “Desde los 38 o 40 años que corro, es mi pasión y mi vida. Empecé a competir por un amigo y esta edición me acompaña mi nieto. En mi caso, la lluvia no me complica nada ya que me encanta”.En tanto, una mujer, oriunda de Santa Fe, señaló: “Es la primera vez que voy a correr esta maratón, así que estoy muy emocionada. Hace casi dos años que lo hago, entre otras actividades".Por su parte, otra mujer de Conscripto Bernardi sostuvo: “Vine con mi hermano, pero estamos estudiando en Paraná y es nuestra primera maratón. Hago gimnasio, aunque más para distraerme”.Finalmente, una mujer, oriunda de Sauce Montrull, destacó que “ya estoy lista, preparada, feliz porque nos agarró la lluvia y es una bendición”.