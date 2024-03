UTA anunció que habrá paro el martes en Paraná si no reciben propuesta salarial

La Secretaría de Trabajo convocó a la FATAP y a UTA a otro encuentro paritario que se realizará el martes 19 de marzo, a las 15 horas. El objetivo es discutir un incremento salarial para choferes del interior del país.No obstante, desde UTA Entre Ríos, el Secretario General, Juan José Britos, y el Secretario Gremial, Gustavo Rupp, informaron que, de no formularse una nueva propuesta para el lunes, el martes habrá paro en Paraná.En un comunicado, expresaron: “Se comunica a las y los trabajadores representados, autoridades municipales, provinciales, y al público usuario de nuestros servicios que pareciera que en Entre Ríos no hay interés en el funcionamiento del transporte público de pasajeros”.En ese sentido, indican que “en una gran parte del país se firmaron aumentos para evitar la paralización del transporte, por los perjuicios que genera para la sociedad y para que los trabajadores no pierdan ante la inflación. Lamentablemente en Entre Ríos tenemos el sueldo congelado hace ya casi 4 meses”.“A los empresarios se les aumenta la tarifa, se les envían más recursos y pese a ello se pretende que los trabajadores sigamos cobrando lo mismo. Vamos a enfrentar a quienes quieren disponer de nuestro sueldo a su conveniencia y ante la inacción de las autoridades públicas, que son quienes deberían exigir el funcionamiento de los servicios por y para los usuarios”, señalaron.Por tal motivo, comunican que “si hasta el próximo lunes no recibimos una respuesta salarial seria, se realizará un paro de actividades desde las 00 del día martes 19 de marzo, en empresas de transporte urbano de Paraná”.