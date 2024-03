Merendero "Pequeñas Sonrisas" solicita colaboración con alimentos

El merendero "Pequeñas Sonrisas", ubicado en Colonia Avellaneda, atraviesa una situación complicada debido a la escasez de recursos para brindar su ayuda. Mónica Giménez, fundadora del merendero, compartió conla necesidad urgente de colaboración."El 19 de abril estamos cumpliendo cinco años, por lo que vamos a hacer una mini fiestita para agasajar a los chicos del merendero y compartir una chocolatada con facturas", expresó Giménez.En relación a la situación actual del merendero, Mónica comentó: "La situación es complicada porque las ayudas son mínimas y la gente que siempre colaboraba, ahora le cuesta un poco más. Hace dos meses no estamos brindando la cena porque no tenemos los recursos”., agregó.El merendero, principalmente de Colonia Avellaneda, pero también de San Pedro y San Benito.Asimismo, otra referente del merendero señaló: "Lo que más necesitamos es harina para la panificación que hacemos aquí, pero también alimentos no perecederos para poder brindar una comida calentita".con el merendero, pueden acercar sus donaciones al punto de recepción ubicado en el Centro Médico del Este, en Colonia Avellaneda, en la calle Artigas 371. Además, se pueden comunicar al númeropara obtener más información sobre cómo contribuir.