Video: Desbordaron las canaletas y se filtró agua en un aula de la escuela Normal

La intensidad de la lluvia caída durante este viernes, generaron inconvenientes en la escuela Normal de Paraná. Concretamente, hubo filtraciones en un aula y se mojó todo el mobiliario, afectando también los pisos de madera., el director del establecimiento, Mariano Marín, habló sobre lo sucedido y mencionó que “fue sobre el final de la jornada y no fue algo de suma gravedad. Hubo una filtración de agua producto de la gran cantidad de lluvia que cayó en poco tiempo”.“Nos pasó por la gran cantidad de agua caída, se produjo un gran caudal en el sistema de canaletas que tiene la escuela, hubo una obstrucción en el filtro del cielorraso y empezó a caer agua en el aula 8”, remarcó y explicó que desde mantenimiento se hicieron presentes de inmediato y solucionaron el tema.“En el edificio se hacen tareas de mantenimiento de forma permanente, pero no estamos exentos de lo que pasó en toda la provincia con las precipitaciones. No hay perdidas de gravedad, sí el piso que es de madera y hay que esperar que se seque para ponerlo en condiciones”, indicó.Paso seguido, destacó que el agua no llegó al circuito eléctrico, “se filtró por el cielorraso, pero no hubo ningún inconveniente con la electricidad”, y afirmó que la semana que viene “vamos a poder dar clases con normalidad”.