Accesibilidad: “Las veredas rotas son terribles hasta para la gente que ve"

Video: Día de la Accesibilidad: “Las veredas rotas son terribles hasta para gente que ve”

El 15 de marzo de 1994 se sancionó la Ley Nacional N°24.314 con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de todas las personas mejorando la autonomía personal y la calidad de vida en un entorno inclusivo. A partir de allí, ese día se declara como Día de la Accesibilidad, para concientizar sobre la importancia de garantizar estrategias que permitan una verdadera inclusión.En Argentina, la accesibilidad está establecida en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento de las Naciones Unidas con rango constitucional (Ley 27.044).La accesibilidad propone transformar los entornos para garantizar la participación sin barreras de todas las personas en la vida social, cultural, económica y educativa del país. Para que la accesibilidad sea efectiva, es necesario abordar las barreras presentes en los espacios físicos, el transporte, los medios de comunicación, las páginas web, entre otras. También es necesario desarmar los prejuicios y falsas creencias acerca de la discapacidad.En este día,estuvo en la Escuela Integral Nº 1 "Helen Keller" y dialogó con docentes y un alumno, quien habló sobre la principal dificultad que encuentra a diario al momento de circular por la vía pública.“Estoy contento de volver a la escuela, vengo desde niño”, dijo Carlitos Banegas, y expresó que en la ciudad “debe cambiar algo primordial: las veredas rotas que son terribles, no solamente para el no vidente, sino también para ancianos y para la gente que ve, que se atropellan con las baldosas”.“La accesibilidad es algo importante para las personas con discapacidad y también para quien no las tiene, porque posibilita el acceso a un montón de espacios, que deben ser cuidados y acompañados para lograr la inclusión plena”, acotó una docente del establecimiento.