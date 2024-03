Ex mujeres de colectiveros reclaman el pago de la cuota alimentaria

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

En representación de casi 300 madres, un grupo de ex parejas de choferes de colectivos del transporte urbano de pasajeros, se manifestaron en la mañana de este viernes frente a la empresa Mariano Moreno para exigir el pago en tiempo de la cuota alimentaria.



En declaraciones a Elonce, Patricia Rodríguez, indicó que perciben el monto por vía judicial, “se las descuentan a los padres pero el empresario no la deposita a las cuentas que corresponden y venimos desde hace varios meses con esto”.



“Queremos que se haga visible porque no somos las únicas y nuestros hijos tienen que comer, ir a la escuela, la ropa y todo lo que implica tener un chico”, alegó. En este sentido, dio cuenta que “muchas han mandado cartas documento sin tener respuestas”.



Por su parte Carina Tortul, expresó que “nos están debiendo la cuota de marzo, pero siempre la cobramos a fines de mes o el mes siguiente. Ellos cobran el cuarto o quinto día hábil, pero nosotros no sabemos cuándo la vamos a percibir. Hemos tenido atrasos de dos o tres meses; siempre estamos esperando y dejando pasar. Hay madres que pagan alquiler y dependen sólo de la cuota alimentaria”.



“Queremos por favor que nos paguen, porque a ellos se lo descuentan, entonces qué hacen desde la empresa con ese dinero”, se preguntó. Para agregar: “Vos venís y preguntas y nadie te sabe responder. La cara visible es el señor Marcelo Lischet pero sabemos que es ERSA Corrientes, nunca tenemos una respuesta y no sabemos cuándo vamos a cobrar”.



“Esto viene de antes de pandemia, hubo ocasiones que no cobramos por tres o cuatro meses; siempre ha sido así la modalidad no es problema de los choferes sino de los empresarios”, remarcaron las mujeres para explicar por último que el monto de la cuota “varía según las necesidades, cantidad de chicos, y el arreglo judicial, puede ser entre el 20 y 45 por ciento del sueldo” que perciben los colectiveros. Elonce.com