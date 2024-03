Clases con calor: escuela no puede usar ventiladores porque “salta la térmica”

Las altas temperaturas que se registraron en los últimos días, generaron complicaciones en algunos establecimientos educativos, no sólo de Paraná, sino de otros departamentos de la provincia.Desde el CGE, el coordinador de la Direcciones Departamentales dio cuenta este jueves a Elonce, que en varios distritos se resolvió la suspensión del dictado de clases sólo por un turno, ya que había docentes y alumnos que “se desmayaban por el gran calor” En el caso de la ciudad capital, y específicamente en la escuela secundaria Nº18 “Juan Manuel de Rosas” se les hizo “muy complicado realizar las actividades áulicas, ya que no se podían prender los ventiladores y si se prendía la luz, saltaba la térmica. Como conclusión, los estudiantes no estaban en las mejores condiciones” para el dictado de clases, dijo en diálogo con, el director del establecimiento, Carlos Andrade.Ante este problema, se recurrió a la Departamental de Escuelas y el CGE envió las cuadrillas para ver el problema. “Se hizo un control de las partes eléctricas y se encontró la falla, pero a la escuela le va a insumir la búsqueda de materiales eléctricos”, indicó.Así las cosas, “hasta que el problema no esté solucionado, la escuela va a funcionar de una manera muy particular porque los ventiladores no se van a poder prender porque estaría saltando la térmica”.Andrade manifestó que la escuela debe afrontar sólo los gastos de materiales, ya que el Gobierno les aporta la cuadrilla y el mantenimiento. Hasta el momento desconocen de cuánto sería el costo de los materiales y deberán abocarse a la búsqueda de presupuestos.“Estas condiciones climáticas hacen adverso el trabajo en el aula. Esta semana, a excepción de hoy, fue realmente terrible trabajar en esas condiciones tanto para los docentes como para los alumnos”, dijo el Director y remarcó: “queremos trabajar en las mejores condiciones, la idea no es suspender las clases, sino tener las condiciones que se merece toda la gurisada. Como aún se esperan más días de calor, vamos a gestionar la posibilidad de flexibilizar horarios porque tampoco podemos dar clases en el patio”.