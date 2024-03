En tres meses, se recibieron más de 1000 denuncias en Defensa al Consumidor

Este viernes se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y desde el organismo de Defensa al Consumidor, de la comuna, se busca garantizar el respeto a los derechos establecidos en la Constitución Nacional y la Ley 24.240.El objetivo es proteger a los consumidores mediante políticas y educación en consumo. Para lograrlo, se propone capacitar al personal en atención al público y en mediación, así como en aspectos legales de audiencias.Además, desde su oficina móvil que recorre la ciudad y lleva programas educativos en escuelas y vecinales, se informa a los vecinos para que tomen decisiones acertadas y responsables en sus compras.Por otro lado, se realizan controles en la tarjeta SUBE para asegurar su correcto funcionamiento.Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad, destacó que el organismo ha experimentado un aumento notable en la demanda, con un promedio de 50 personas atendidas diariamente. “A tres meses de iniciada la gestión, se han registrado 1.100 denuncias, de las cuales 490 ya han sido cerradas mediante acuerdos satisfactorios. Se han recuperado 15 millones de pesos para los consumidores, que incluyen devoluciones por estafas, compras no autorizadas y pagos incorrectos de servicios, entre otros casos similares”, informó.Entre los ejes de trabajo destacan el asesoramiento en situaciones injustas o ilegales, la gestión de denuncias contra comercios que no cumplen con las regulaciones establecidas, y la organización de reuniones informativas para educar a la comunidad sobre sus derechos como consumidores.Patricia Valín, coordinadora de Defensa al Consumidor, comentó “desde consultas sobre servicios básicos hasta reclamos por derechos fundamentales, nos esforzamos por orientar y empoderar a cada consumidor. Es gratificante ver cómo cada vez más vecinos confían en nuestro organismo para recibir asesoramiento y apoyo”.En ese marco, la Municipalidad recuerda que la atención en Defensa al Consumidor es gratuita y no es requisito la asesoría legal al momento de realizar un reclamo o denuncia.Este viernes de 9 a 12, la oficina móvil estará en la Peatonal.Oficina: Urquiza 831Horario: de 7.30 a 12.30WhatsApp: 3435025948Teléfonos: 0343-4236504 / 0800- 555- 5566Mail: notificacionesdefensaparana@gmail.com