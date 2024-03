Paro de UTA: “Los choferes queremos trabajar y entendemos al usuario”

Los colectiveros nucleados en UTA Entre Ríos marcharon este jueves hacia la sede del gremio y tenían previsto hacer lo propio frente al municipio de Paraná, en el marco de la segunda jornada de paro por la falta de un acuerdo paritario entre el Gobierno nacional y empresarios del sector.“Es para exigir una respuesta a las paritarias porque estamos cobrando el sueldo al mes de diciembre siendo que la inflación se fue del 45 al 60% de aumento y nosotros no llegamos a un incremento del 40. Se hace difícil llegar a fin de mes y hay muchos compañeros en una situación bastante complicada”, fundamentó aGustavo Bernal, uno de los delegados de UTA Entre Ríos.Son entre 400 y 500 los colectiveros, que prestan servicio en Transporte Mariano Moreno y ERSA Fluviales, los afectados en Paraná por la falta de un arreglo en paritarias salariales, que se discuten a nivel nacional.“Se nos sigue pagando el sueldo con la escala vieja porque las paritarias no cerraron”, indicó el colectivero y bregó para un acuerdo entre Buses Paraná -la empresa que brinda el servicio en Paraná y su área metropolitana-, el Municipio y la Provincia, que “a la fecha, está al día con el pago de los subsidios al transporte”.“El boleto aumentó, pero el sueldo del chofer sigue bajo y está en 500 y 550 mil pesos”, reveló Bernal y descartó que estén cobrando entre 800 mil pesos o un millón de pesos, como se informó oportunamente.“El chofer está siendo solidario porque la situación es complicada, salimos en unidades que están en muy malas condiciones, pero lo hacemos porque queremos trabajar y nos ponemos en el lugar del usuario, que también la está pasando mal porque también subió el costo del boleto, pero sigue existiendo la misma problemática porque hay días en los que los coches no salen si se rompen y eso afecta a las frecuencias”, expuso Bernal.Consultado sobre cómo continúa el conflicto, éste explicó: “Si habría un arreglo en paritarias, mañana saldríamos a prestar servicio; pero las paritarias acordaron para el AMBA y las provincias del interior quedaron para que se arreglan por su cuenta”. “Los convenios laborales deberían ser regionales y cada provincia deberá hacerse cargo del transporte urbano de pasajeros”, expuso al remarcar que los colectiveros siguen siendo los “perjudicados”.