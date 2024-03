Día Mundial de la Endometriosis: “Es benigna, crónica y causa mucho dolor”

El 14 de marzo se celebra el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad que afecta a 180 millones de mujeres en todo el mundo. Al respecto,dialogó con el doctor Fabián Gómez, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín.“Estamos en el Día Mundial de la Endometriosis, donde contamos con la posibilidad de hacer tratamientos para esta patología que es benigna, crónica y que suele causar mucho dolor. Las consultas a nuestros servicios son habituales por este síntoma, pero muchas veces las mujeres no lo hacen”, expresó.Con respecto a la detección, sostuvo: “Habitualmente es indirecta por imágenes que algunos ecografistas entrenados, pueden detectar y en una cirugía, vemos los focos anormales de esta enfermedad, que es analizada por un patólogo que nos dice el diagnostico de esta enfermedad”.Acerca del tratamiento, señaló: “Como no se conoce la causa, se sabe que tiene que ver con las hormonas y la menstruación, porque esto aparece a través del ciclo menstrual. Al menstruar la mujer, habitualmente, no solamente va hacia abajo el sangrado, sino que por las trompas entra dentro de la cavidad abdominal. No se conoce el porqué de algunas mujeres que persisten con esa piel anormal y hacen en esos lugares, implantes del útero que se llama ‘endometrio’”.“Desde el primer ciclo menstrual puede aparecer. Hay gente que no tiene el diagnostico, pero se ha encontrado en pacientes con su primera menstruación”, añadió.A su vez, se refirió al diagnóstico: “Tarda muchas veces porque no se asocia al dolor con la endometriosis. En varias oportunidades, no sale ningún tipo de signo en las imágenes que nos haga sospechar, donde se lo detecta en una cirugía de urgencia por algún dolor agudo o quiste en el ovario”.Finalmente, comentó sobre los síntomas: “En la parte urinaria, puede haber molestias al orinar o al defecar porque la parte intestinal puede estar comprometida”.