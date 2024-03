Aumentó la cantidad de pasajeros que viajó en el tren por el paro de colectivos

Paraná Taxistas no registran mayor demanda ante el paro de colectivos

El tren es la alternativa de transporte “puntual y económica” ante el paro de colectiveros nucleados en UTA Entre Ríos.rescató el testimonio de algunos de los usuarios del servicio ferroviario durante la salida de las 13.30 de este miércoles desde Paraná a La Picada.“Por el paro de colectivos, viajamos en tren; salimos de casa a las 6 y el que no haya colectivos nos complica un montón porque los chicos no tuvieron clases y yo no pude ir a trabajar”, contó una madre que viajaba con su hijo hasta Colonia Avellaneda.“Es el único medio que tengo para llegar hasta Colonia Nueva. Y es impresionante la cantidad de pasajeros porque todos queremos volver a casa”, opinó otra usuaria del servicio ferroviario que conecta Paraná con La Picada.El pasaje del servicio ferroviario que conecta Paraná con Colonia Avellaneda cuesta 55 pesos y desde esa localidad hasta La Picada, 95 pesos.El primer viaje sale a las 04.55 y regresa a las 7.45; luego sale a las 7.55 y regresa a las 10.15; y el último recorrido parte a las 13.30 y vuelve a las 16.20.Ante el incremento de la demanda, los pasajeros pueden viajar parados porque en los vagones solo pueden ir sentadas 140 personas.