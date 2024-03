Brindaron un taller sobre salud ginecológica en barrio Anacleto Medina de Paraná

Brindaron un taller sobre salud ginecológica, este miércoles, a vecinas de barrio Anacleto Medina de Paraná. Durante la charla, brindaron la posibilidad de informarse sobre salud ginecológica y controles en general. En ese sentido,dialogó con la ginecóloga Victoria Iglesias.“La charla es para mujeres del barrio Anacleto Medina y lo que proponemos es brindar información sobre salud ginecológica, controles en general donde hacemos mucho hincapié en mitos y algunas cuestiones que surgen sobre gestión menstrual. Después los emprendedores están brindando una charla sobre el kit de gestión menstrual sostenible, que son toallitas de tela, que traen un triple impacto, a nivel salud ginecológica, económica y ambiente”, manifestó.Además, agregó´: “A veces cuesta un poco llegar a la consulta ginecológica, pero la idea de estos talleres es que puedan entender la importancia, el valor de acercarse a la consulta, no solo por los controles anuales, sino cuando hay alguna alteración en nuestro ciclo, como sangrado o presencia de dolor. Brindamos información para que ellas se puedan acercar a los centros de salud para consultar”.Asimismo, sostuvo: “La gestión menstrual, es decir, el uso de toallitas descartables, es un gasto no opcional que tienen que hacer. A veces hay una o varias mujeres en la familia donde es un dinero que tiene que estar disponible, incluso hay muchas niñas o adolescentes que no asisten a la escuela por no tener acceso a los productos de gestión menstrual. El kit está pensado para gestionar un ciclo que dura entre cuatro o cinco días, el cual consta de toallitas de distintos tamaños que son de tela, reutilizables y con un buen cuidado”.“Se está viendo que, a veces se adelanta la menstruación a los 9 o 10 años, donde están comenzando a menstruar. Es un impacto de cómo vivimos en la sociedad, con el avance que tenemos, en el cual vamos adquiriendo mucha información”, expresó.A su vez, comentó: “Nos propone volver un poco a las raíces de nuestros abuelos. Dichas toallitas están diseñadas por emprendedores de la ciudad, que se capacitaron, que le dieron un formato ergonómico, que tienen distintas capas que absorben el sangrado, pero en la actualidad hay otras mujeres que continúan usando telas”.Por otra parte, apuntó: “En los centros de salud, hay disponibles varios tipos de métodos anticonceptivos, siempre se le brinda la situación a la usuaria para elegir y, a partir de los 13 o 14 años, es cuando empiezan a consultar”.“Todavía sigue siendo una cuestión de mujeres, aunque hay varones que acceden a realizarse una vasectomía, que es una práctica que se realiza en el hospital, y cuesta el uso de preservativos, donde se vieron infecciones de transmisión sexual”, concluyó.