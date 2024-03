Taxistas no registran mayor demanda ante el paro de colectivos

Paraná El servicio de corta distancia se ve afectado por el paro de colectiveros

La Unión Tranviarios Automotor realiza este miércoles y jueves un paro de actividades al no llegar a un acuerdo por mejores salarios con los empresarios.En otros tiempos, el paro de colectivos siempre fue beneficioso para los taxistas ya que, al no haber transporte urbano de pasajeros, eran una opción para movilizarse por la ciudad.Pero la situación que se vive en la actualidad por la crisis económica, hace que esta tendencia se haya revertido.“El trabajo es normal porque la gente al no tener efectivo no usa tanto el taxi. Lamentablemente se está pasando por un mal momento económico”, dijo un trabajador del volante desde su parada en la Terminal de Ómnibus de Paraná.Y acotó: “No hay mayor demanda, antes con un paro de colectivos se trabajaba mucho más, pero ahora sale un auto cada tanto”.Para dar un ejemplo, el taxista indicó que un viaje desde la terminal hasta la entrada a Colonia Avellaneda tiene un costo de 7000 pesos “y es un presupuesto, para cómo están los sueldos no es fácil. La gente directamente ni pregunta el precio porque no está al alcance de un trabajador común poder pagar un viaje a Colonia, Oro Verde o San Benito, se les hace imposible”.