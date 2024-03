Recortes en el Incaa: “No ajusten al ajustado” piden cineastas de Entre Ríos

El titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Juan Carlos Pirovano, anunció el cierre de las plataformas digitales y televisivas que proyectan películas nacionales; no se brindará más apoyos a festivales de la industria cinematográfica nacional como el caso del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer); tampoco se girarán fondos a las provincias y sumará más despidos a los 170 dispuestos en esa área.El presidente de la Cámara de Productores Audiovisuales de Entre Ríos (Capaer), Sergio Mazza dio a conocer de qué manera estas medidas pueden llegar a impactar al sector en la provincia: “Las noticias que vienen de nación son malas y la no política es la peor de las opciones”. Además, Mazza opinó que “podrían decidir hacer solo pocas películas grandes, tal vez muchas chicas o únicamente coproducciones y cualquiera de esas decisiones son políticas”.En este contexto el titular de Capaer ratificó: “La definición del Incaa es la no política porque cortaron con todo: Los apoyos a las provincias, a festivales, a lanzamientos y por seis meses estarán reestructurando” y agregó que “eso no es una postura de producción”.“Pareciera que la producción audiovisual está pagando algún tipo de culpa”, opinó el cineasta.Respecto a los recortes de fondos para las provincias, Mazza dijo que “necesitamos se entienda desde el porteñocentrismo que no paguen las provincias un gasto que nunca hicieron” y explicó que “más del 93% de los recursos del Incaa, por muchos años quedaron en CABA y a las provincias se les distribuían muy pocos ingresos”.“Es muy injusto que, si ellos quieren reorganizar gastos, ajusten al ajustado porque no pueden decir que las provincias o el Audiovisual Federal venían gastando descontroladamente, era todo lo contrario, tenía una desproporción y desinversión enorme”, señaló el titular de Capaer.“Me interesa saber si el nuevo presidente del Incaa sabe en la situación que el Audiovisual Federal tuvo en los últimos 10 años, es probable que no lo sepa y está bueno que se lo hagamos conocer para que esté al tanto de esto no es causa de lo que pueda considerar como gastos desmadrados y las provincias no los hicimos”.Desde Capaer expresaron que mantienen un dialogo abierto con el Secretario de Cultura de Entre Ríos, Fabián Reato.Sobre el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER) Mazza consideró que “todos los anuncios que vienen desde el Incaa no son el camino y como contrapeso tenemos al IAER para que nos ayude como sector para poder tolerar el cimbronazo”.Además, el cineasta consideró que el organismo provincial “es la herramienta y posibilidad de que el audiovisual provincial prospere porque trabajamos seis años en la formación de la Ley Audiovisual y fue reglamentada hace poco en el último Ficer”.Actualmente el IAER aún no cuenta con un titular en la nueva gestión. (Fuente: APF)