Paro del transporte público en Paraná: “Es vergonzoso”, opinó una usuaria

Este miércoles y jueves, el transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná se verá afectado por un paro, lo que genera diversas opiniones entre los usuarios consultados porEn contraposición, una joven mencionó: “A mí me afecta para venir a la escuela, pero la falta no corre porque todos vamos en colectivo. Mis compañeros también se ven afectados porque todos son de Colonia Avellaneda y San Benito”.Otro usuario señaló: “A mí no me afecta porque tengo el trabajo cerca, pero hay muchos trabajadores que sí”.Por otro lado, una mujer expresó su descontento con el servicio:Las opiniones se dividen entre aquellos directamente afectados por la medida de fuerza y quienes, si bien no se ven perjudicados en esta ocasión, muestran su preocupación por la continuidad de la problemática en el servicio de transporte público.