Analizan implementar apps digitales para controlar funcionamiento de colectivos

El secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle, junto a su par de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, se reunieron con trabajadoras y trabajadores de UBER. “Analizamos el funcionamiento de este tipo de aplicaciones porque sabemos que es una fuente laboral y buscamos establecer reglas claras”, expresó Halle.



“Estuvimos reunidos, un primer encuentro, para conocer detalles del funcionamiento de la aplicación que, si bien es una actividad privada, tiene interés público porque se trata del transporte de personas. En varias ciudades del mundo funciona este sistema y, Paraná, no es la excepción”, sostuvo el secretario de Gobierno.



“Como Estado Municipal queremos establecer no solo control, sino reglamentar el servicio para seguridad de los usuarios y también para los y las trabajadoras. Sabemos que hoy representa una fuente laboral para muchos”, destacó.



Durante el encuentro, los y las conductoras de UBER dieron detalles de cómo funciona el servicio, cuáles son los requisitos que deben cumplimentar para ser aceptados por la aplicación, el monitoreo de GPS con el que cuentan y las evaluaciones que reciben de los usuarios, además, del certificado de antecedentes penales que deben presentar.



Por su parte, Stickel, señaló que, entre los requisitos de funcionamiento, no puede faltar la licencia de conducir profesional vigente, la titularidad dominial del vehículo, la contratación de seguros específicos, la realización de las inspecciones técnicas en los plazos correspondientes. “No se puede desconocer el avance que ha tenido la aplicación, que, en muchas ciudades, comenzó a funcionar por la demanda de los usuarios y, representa una fuente de ingresos para muchas personas. Como Municipio, tenemos que analizar y evaluar su regulación”, destacó.



De acuerdo a lo informado, por los propios trabajadores de UBER, en la ciudad un 80 por ciento de quienes conducen el servicio por la aplicación, también son choferes de taxis o remises, ya que no es un impedimento para ser dados de alta en la app.