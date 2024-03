“Queremos que el paro no se levante hasta que haya un arreglo”, dijo colectivero

Se anunció un paro de colectivos por 48 horas para este miércoles y jueves que dejará nuevamente sin el servicio. A raíz de esto, Elonce se dirigió al salón de Transporte Mariano Moreno, donde se llevará adelante una asamblea este lunes a las 23:30 horas.



Gustavo Bernal, colectivero de la línea 9, resumió la situación ante el paro de 48 horas que se efectuará miércoles y jueves: “La situación es bastante complicada porque las reuniones siguen pasando de un día para el otro y no tenemos respuesta. ¿Para qué siguen pasando las reuniones sabiendo que no se van a arreglar? Los choferes estamos cansados. Entendemos que en un momento tenemos que ser solidarios, pero ¿hasta cuándo? Estamos cobrando el sueldo del año pasado. Sinceramente llega un momento en que esto te cansa. Los choferes estamos saliendo en colectivos que no están en condiciones”.



“Hoy lo que estamos peleando es el tema de la paritaria. Esta noche nos vamos a reunir en los galpones de la Mariano Moreno. Habrá una asamblea a las 23:30 horas para ver qué medida vamos a tomar. Estamos de acuerdo con el paro con el miércoles y jueves. Pero ¿y después? ¿y si no se arregla el 19?”, agregó.



El conductor de colectivos urbanos manifestó: “La inflación de este año se ha ido hasta el 55 o 60 por ciento. Nosotros ni siquiera estamos llegando a pelear el 40. Esa es la angustia y la bronca del chofer. En una palabra, sentimos que nos están tomando el pelo porque siguen pasando las reuniones y, al final, no tenemos respuesta de nada”.



Tras el fracaso entre FATAP y UTA en las negociaciones, la comunicación ha sido nula desde el gremio: “La gente que está en el sindicato, que lamentablemente lo tengo que decir, me están dando vergüenza. No salen a dar la cara. Tenemos que exigirle y patotearlos para que vayan a dar la cara o exigir una asamblea”.



Sobre las exigencias de la asamblea, Bernal anticipó: “Queremos que el paro no se levante hasta que haya un arreglo, que se adelante la reunión para este viernes. No queremos seguir esperando a la semana que viene y después la otra. Las cosas siguen aumentando, la inflación es cada vez mayor y nosotros seguimos cobrando un sueldo que no alcanza a fin de mes. Les convendría que lleguen a un acuerdo porque es una burla no solo de los trabajadores, sino de los usuarios. Imaginate dos días sin colectivos”.