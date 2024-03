Reconocieron a mujeres que forman parte de colectividades en la Sala Mayo

Juana Ferro Oneto fue una de las primeras en hablar y expresó de la distinción de la mujer: “Reconozco tanto la labor de la mujer que precisamente ahora parece que llegan autoridades. Vamos a seguir luchando por la mujer y por todos los derechos que conocemos”.La intendenta de Paraná, Rosario Romero, ponderó el valor de las mujeres: “Vaya si tuvieron que ver, a pesar de que en la historia son olvidadas, en lo que fue la radicación de gente de todos los puntos del problema en la Argentina que se constituyó después de la Constitución Nacional de 1853 que impulsaba la inmigración. Se constituyó en lo que es gracias a todas las corrientes migratorias que vienen históricamente empujando a este país”.Estela Marijorge, representante de la comunidad suiza, indicó: “Si bien no tengo descendencia suiza, pero dese muy chica acompañé a mi esposo y a la familia de él que sí la tienen. Empecé a acompañarlo, formé parte de la comisión, sigo participando de las distintas actividades y para mí es un honor que me hayan elegido para recibir esta distinción”.Liliana Fernández, quien fue la primera directora del instituto Galileo Galilei, afirmó: “Es un honor que me hayan distinguido la Sociedad Italiana para estar acá, fundamentalmente por un grupo de gente que fundó el colegio”.