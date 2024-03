No hubo acuerdo salarial: usuarios se quedan sin colectivos miércoles y jueves

UTA y FATAP no llegaron a un acuerdo tras el cuarto intermedio y se confirmó el paro que se había anunciado para el miércoles y jueves de esta semana. Al respecto, Juan José Brito, secretario general de UTA Entre Ríos, confirmó que la provincia adhiera a la medida de fuerza.Cabe recordar que el pasado jueves hubo una reunión paritaria entre autoridades nacionales, empresarios nucleados en la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en la cual no hubo acuerdo por la recomposición salarial que pide el sindicato de choferes.Se pasó a una nueva audiencia que se concretó este lunes por la tarde, en la cual tampoco se encontró una solución y se confirmó el paro de colectivos que se había anunciad para este miércoles 13 y jueves 14 de marzo.La medida afectará a las líneas urbanas e interurbanas del interior del país.La discusión en esta instancia en particular es la recomposición salarial para los choferes, pero se enmarca en un conflicto mucho más profundo, que es la crisis del sistema del transporte público de pasajeros por colectivos, luego de que Nación eliminara el Fondo Compensador del transporte para el interior del país.