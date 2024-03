Concejales buscan regular el servicio UBER en Paraná

Paraná Choferes de Uber reclaman regularización para trabajar en Paraná

Concejales de Juntos por Entre Ríos, presentaron una iniciativa en el HCD que apunta a regular el traslado de personas que se brinda a través de plataformas electrónicas como Uber o Cabify. El objetivo es adecuar la legislación al desembarco de nuevas tecnologías digitales en el campo del transporte de pasajeros y garantizar que quienes se desempeñen en este servicio trabajen “con tranquilidad. No podemos seguir reglados por ordenanzas que tienen más de 30 años”, aseguraron.La iniciativa, presentada este lunes, busca establecer un nuevo marco normativo que refleje las transformaciones tecnológicas en la órbita del transporte de pasajeros, que promueva la competencia leal, la diversidad de opciones y la seguridad tanto para los usuarios como para los prestadores de servicios.“En varias ciudades del país -y Paraná no es la excepción- se ha tornado inevitable la llegada de plataformas digitales al ámbito del transporte, por lo que entendemos que es necesario reconocer la necesidad de regular esta nueva modalidad para evitar la competencia desleal y garantizar la seguridad pública”, aseguraron los concejales Leandro Fernández, Maximiliano Rodríguez Paulín, Silvia Campos, Rosana Toso y Pablo Donadío.“Con este proyecto no queremos imponer nada, sino que la idea es adaptar la legislación a las nuevas costumbres que van surgiendo en la sociedad. Hoy gran parte de los paranaenses prefieren trasladarse en vehículos contratados a través de plataformas digitales, por lo que como autoridades políticas debemos acompañar esos cambios y garantizar seguridad de los pasajeros y también la de los choferes con el fin de que puedan trabajar tranquilos, en regla y sin tener que esconderse de los inspectores municipales”.Una de las cuestiones en las que el proyecto pone énfasis es en garantizar “paridad en las exigencias impuestas a todos los prestadores, tanto aquellos que operan por plataformas digitales como los que no” y, en tal sentido, se actualiza la normativa vigente que rige para taxis/remises y se la adapta a las nuevas necesidades,En este sentido, se propone igualar la antigüedad requerida para taxis, remises y vehículos de plataformas digitales: establece un máximo de 10 años a partir de 2028. También dispone que las tres modalidades tributen por igual y que todos los vehículos realicen revisiones técnicas vehiculares y sus choferes cuenten con el carnet de conducir categoría profesional, entre otras modificaciones.Si bien esta nueva modalidad de transporte de personas que opera a través de plataformas electrónicas es una actividad privada, los servicios que brinda son de interés público, por lo que los ediles remarcaron que “es un deber del Municipio otorgar un marco legal de protección para los usuarios y/o pasajeros de ese tipo de servicios” y, a su vez, priorizar la actividad comercial de Paraná y la generación de puestos de trabajo.En este marco, los concejales de Juntos por Entre Ríos hicieron foco en que las nuevas plataformas digitales de transporte brindan oportunidades para generar ingresos a diversos sectores que muchas veces están excluidos de la economía formal, ya que “derriban barreras de ingreso al mercado laboral tradicional y ofrecen flexibilidad para decidir cómo y cuándo trabajar”.En definitiva, los concejales de JxER destacaron que la propuesta se orienta a “buscar un equilibrio en la regulación de los transportes privados”: por un lado, se morigeran las exigencias impuestas a las empresas de taxis y remises y, por otro, se amplía la regulación a las empresas que brindan servicio a través de plataformas digitales.De este modo, el Proyecto de Ordenanza brinda a la ciudadanía “un abanico de posibilidades que se puede adecuar a las necesidades y preferencias de cada uno”. (APF)