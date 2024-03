Cucaier: “Es el cuarto trasplante de órganos que se realiza en 2024”

En el Hospital San Martín de la capital entrerriana se realizó una nueva donación multiorgánica. El procedimiento, llevado adelante por el equipo de la unidad Coordinadora del Cucaier, benefició a cuatro pacientes en lista de espera.En ese sentido,dialogó con Mariana Ramírez, representante de Cucaier, quien manifestó: “El operativo se llevó a cabo ayer a la mañana en el hospital San Martín, es el cuarto en lo que va del año en la provincia y el cuarto en este establecimiento. A raíz de dicho procedimiento, cuatro personas se vieron beneficiadas con distintos trasplantes, recuperando su calidad de vida, donde dos de ellas accedieron al trasplante renal para salir de la diálisis y otras dos se trasplantaron de córnea, quienes pudieron recuperar el sentido de la vista”.Con respecto al operativo, sostuvo: “En este caso, no tuvimos traslados de equipos. Actúo la unidad coordinadora del Cucaier y, al ser una distribución regional, también se transportaron los órganos y tejidos en los vehículos”.“En la provincia no tenemos centro de trasplante público, vamos a seguir para que esto ocurra, pero los pacientes que no tienen cobertura social, gracias a subsidios del Estado, también se trasplantan en los centros privados que tenemos en Entre Ríos y en Santa Fe”, apuntó.