Largas filas en la Terminal por universitarios que viajan a estudiar en Santa Fe

Al retomar las actividades en las universidades, se incrementó notoriamente la demanda de los usuarios de los servicios de colectivo que unen Paraná con Santa Fe, sobre todo en los horarios en que los estudiantes viajan de lunes a viernes, e incluso sábados, de una ciudad a la otra para concurrir a clases.registró en imágenes y testimonios la postal que se repite año a año en la Terminal de ómnibus de Paraná: la de largas filas de estudiantes universitarios que aguardan horas para poder abordar alguna de las unidades de las empresas Fluviales y Etacer.“Voy a rendir un examen de Anatomía”, contó un estudiante de Kinesiología, quien a las 8 debía estar presente en el aula. “Hasta una hora nos toleran la llegada tarde”, comentó el joven que, según aseguró, esperaba aprobar el examen “porque había estudiado mucho”.“Es complicado porque los colectivos tardan, a veces son pocos y tenés que esperar mucho tiempo”, aseguró otra estudiante de Medicina que comenzaba a cursar 2º año. “Al principio fue difícil, pero lo pude hacer”, acotó al respecto. “En la facultad, a veces no nos tienen contemplación porque los exámenes arrancan igual y te toman como ausente, siendo que tenemos hasta dos horas de viaje”, denunció.Es que el inconveniente surge a menudo en estos casos porque es insuficiente la cantidad de unidades que ponen a disposición las empresas Fluviales y Etacer ante un mayor caudal de pasajeros, por lo que muchos no llegan a subir a los coches que colman pronto su capacidad y deben esperar al siguiente, lo que les ocasiona considerables demoras y frecuentes llegadas tarde.“Es un poco cansador pero ya estoy acostumbrado porque hace cinco años que hago esto todos los días”, coincidió otro estudiante de Medicina. “Trato de llegar a la Terminal hasta una hora y media antes del comienzo de la clase”, reveló el joven.Se suma, además, el incremento del pasaje directo a $812.80 y de la tarifa intermedia que ahora es de $916.60. Este ajuste se suma al último aumento registrado el 9 de febrero, cuando la tarifa pasó de $260 a $497.60.“Es costoso el pasaje, porque la línea interurbana no toma el beneficio para estudiantes universitarios; este año empecé a trabajar como niñera, para ayudar a mis padres”, comentó Isabela, estudiante de Medicina.“Es agotador porque perdemos mucho tiempo en la espera”, coincidieron otros estudiantes de Medicina de 2º año. “Nos fue bastante mal, pero hay que meterle”, confesaron a