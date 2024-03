Denunciaron que un enfermero llegó alcoholizado a trabajar en hospital

El Ministerio de Salud dispuso la instrucción de un sumario a un enfermero que se desempeña en el Servicio de Oncología del Hospital Materno Infantil San Roque luego de que un grupo de mamás denunciaran que durante un fin de semana el trabajador llegó al centro asistencial alcoholizado, que refirió que había llegado a cumplir su servicio de guardia con la misma ropa que había utilizado horas antes para “salir de juerga” -se había puesto el ambo arriba- y dando cuenta de sus aventuras sexuales de fin de semana.



Asimismo, según los dichos de las mamás que estuvieron ese fin de semana al cuidado de sus hijos en el Servicio de Oncología del Hospital San Roque, los niños habrían recibido maltrato de parte del enfermero.



En el caso tomó intervención el área jurídica del Ministerio de Salud a partir de notas presentadas por el Servicio de Oncología del Hospital Materno Infantil San Roque respecto a “los hechos sucedidos en dicho Servicio los días 8 y 9 de octubre de 2022” que incluye una nota de “la mamá de un paciente, expresando que el día sábado 8 y domingo 9 de octubre el enfermero S se dirigió al nombrado Hospital Sala Oncohematología, trasnochado, contado por él mismo a las mamás, que el día sábado se le sintió olor a alcohol, tratando mal a los niños a las 7 de la mañana; el día domingo ingresó con ropa con la cual había salido la noche anterior, contándole a ella que la noche del sábado había estado íntimamente con cuatro hombres y que dicho enfermero se encontraba con la misma ropa con la cual había salido y estaba lleno de brillos en el rostro y cuerpo”, según el detalle contenido en el decreto N° 4.870, del 4 de diciembre de 2023, publicado este viernes 8 de marzo en el Boletín Oficial.



Otro testimonio recogido en las actuaciones preliminares de alguien que se identifica “como mamá de otro paciente, expresando su disconformidad con el enfermero que atendió a su hijo sábado y domingo, mencionando que el mismo se presentó con brillos en lo cara y con olor a alcohol, con ropa debajo del ambo con la cual había salido el día anterior, aduciendo que el mismo se llamaba Sergio y que no sabía su apellido”.



En el Ministerio de Salud le pidieron al trabajador que hiciera su descargo: manifestó que los días en cuestión “asiste al nosocomio a cumplir sus funciones en el horario estipulado y atendió a los pacientes asignados, que no tuvo comunicación fluida con las madres sobre su vida privada, que en sus 8 horas de desempeño profesional utilizó el informe adecuado, que no presentó olor alcohol/brillos como se manifiesta”.



Con los antecedentes del trabajador, informe de la asesoría legal del Hospital San Roque e intervención de la Dirección General del Segundo y Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud se concluyó que la conducta del enfermero “se encontraría presuntamente incurso en la causal de cesantía”. Así pues se dispuso la instrucción de un sumario administrativo al enfermero.

