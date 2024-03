La Sinfónica tocará junto al paranaense Eduardo Isaac en La Vieja Usina

El sábado 16 de marzo desde las 20.30 hs, en La Vieja Usina, se realizará el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER). La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura provincial con entrada libre y gratuita.



El organismo orquestal dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, comenzó su temporada de conciertos 2024 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, el sábado 2 de marzo con la sala repleta de público. En esta oportunidad, la invitación es para el sábado 16 de marzo, cuando volverá a presentarse en el edificio de calle Gregoria Matorras de San Martín 861, de Paraná. Esta vez, el concierto estará bajo la dirección del director invitado Emmanuel Siffert acompañando como solista a uno de los exponentes mayores de la guitarra clásica latinoamericana, el paranaense Eduardo Isaac. La entrada es libre y gratuita por orden de llegada.



Se interpretarán obras de L. V. Beethoven, Obertura Leonora No.3; Joaquín Rodrigo, Fantasía para un Gentilhombre y Edouard Lalo, Sinfonía en sol menor. Próximo concierto El próximo concierto de la Orquesta Sinfónica provincial se llevará a cabo el sábado 23 de marzo en la Vieja Usina y la dirección estará a cargo de su director artístico, Luis Gorelik. Programa: Danzas de Galanta, de Zoltan Kodaly y Sinfonía No. 4 Op. 98, de Johannes Brahms. Sobre Eduardo Isaac Graduado con honores en la Escuela de Música de Paraná. Recibió el PREMIO KONEX de Platino en Música Clásica (2019), y el Diploma al Mérito Konex (1999, 2019), siendo el único guitarrista clásico en recibir dos veces tal honorí?co reconocimiento.



Premiado en Concursos Internacionales: "Infanta Cristina" (Madrid), "Andrés Segovia" (Palma de Mallorca), "Reina Fabiola" (Bélgica, bajo Patronazgo Real de la Reina Madre Fabiola). Desde 1990 graba por el sello GHA RECORDS (Bruselas, Bélgica). Solista invitado por famosas orquestas y directores, con repertorio de más de 20 conciertos de guitarra y orquesta, dedicatario de obras de compositores internacionales, arreglador. Grabó con discográ?cas como Decca y Sony Classical, con Directores y Orquestas de Primer Nivel Mundial: Charles Dutoit y la Orquesta Sinfónica de Montreal (Canadá), Feorfes Octors y la Orquesta Sinfónica Nacional de Bélgica, Leo Brouwer y la Orquesta Sinfónica de Córdoba (España), Pedro Ignacio Calderón y la Orquesta Sinfónica Nacional (Argentina), Luis Gorelik y la Orquesta Sinfónica de Salta (Argentina). Se presenta en música de cámara junto al bandoneonista Daniel Binelli, relacionando música académica y tango. Se presentó en Chamber Festival de Saratoga Springs, Merkin Hall y en Americas Society de New York, The Orchard Hall y Triphony Hall (Tokio), Romagna Festival en el Teatro Cinghio (Roma), National Theater (Dublin). Tocó junto con Eroica Trio (USA) en San Francisco Palace of Fine Arts (California), recitales a solo en Radio France y en la Sala Alfred Cortot (París), en el Ateneo (Madrid), Brucknerhaus (Linz), Kunstmuseum (Bonn) y en el Concertgebow (Amsterdam). Acerca de Emmanuel Siffert El director suizo Emmanuel Siffert actualmente colabora regularmente con las máximas instituciones culturales de Argentina como el Teatro Colón, (dirigiendo 12 producciones de ballet), Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, Universidad Católica Buenos Aires (Profesor Invitado para la Clase de Dirección de Orquesta) y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Profesor Invitado para la Clase de repertorio de canto de Opera). Ha sido Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en México, la Orquesta Sinfónica de San Juan en Argentina, la European Chamber Opera de Londres, la Orquesta de Cámara Suiza, Orquesta Sinfónica Aosta en Italia y la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Fue Director Principal Invitado de la Wales Concert Orchestra y ha sido director huésped de un gran número de orquestas.



Su discografía es muy amplia y ha realizado grabaciones con la Royal Philharmonic Orchestra, Bulgarian Symphony Orchestra, Volgograd Philharmonic Orchestra, Swiss Chamber Orchestra, Aosta Symphony Orchestra. Asimismo, cuenta con grabaciones para la radio con la Rundfunksinfonieorchester Saarbru?cken, Orchestradella Svizzera Italiana en Lugano y la Swiss Chamber Orchestra. Emmanuel Siffert fue director asistente de la Opera de St. Gallen en Suiza, bajo la dirección principal de John Neschling hasta 1997; en 1995 participo? como tal en el Festival de O?pera de Avenches, en 1998 en el Grand The?a?tre de Ginebra bajo la dirección de Armin Jordan, en 2001 en el Teatro Lirico di Cagliari bajo la dirección de Rafael Fru?beck de Burgos y en 2001/2002 bajo la dirección de Gerard Korsten, así como en la Opera de Lyon. Ha dirigido el Ballet Nacional Inglés en las temporadas 2003-2004 y 2004-2005 y colaboró con el Royal Ballet Covent Garden en cuatro producciones de ballet. Otras colaboraciones en el campo de la ópera incluyen su participación con la Opera Valle en Italia desde 2002, la Opera de Nuremberg, Opera de Moldavia en Chisinau, Opera de Lima en Perú y con el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en Buenos Aires. Emmanuel Siffert dispone de producciones de CD con importantes orquestas.