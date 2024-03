La muerte de Lolo reabre el debate sobre concientización en donación pediátrica

Sobre la Ley Justina



Este viernes se conoció la triste noticia de la muerte de Lorenzo Accursi, el pequeño de un año y medio, que estaba en lista de espera para recibir un trasplante de corazón, ya que padecía una cardiopatía congénita compleja, llamada “hipoplasia de ventrículo izquierdo, con coartación aortica y estenosis mitral”."Lamentablemente hoy 8/3/24 Lolito se cansó de luchar… Nunca pensamos que íbamos a escribir esta publicación. Siempre tuvimos fe de que su corazón iba a llegar, pero no fue así. Lolito ya descansa en Paz después de haberla peleado como un verdadero campeón; a veces hasta los más fuertes caen!", escribieron sus padres desde el perfil de Instagramhabló con Ezequiel Lo Cane, padre de Justina, la nena que falleció a los 12 años, esperando un corazón, al igual que Lorenzo.“Siempre estamos en contacto con los padres (que están pasado por una complicación con sus hijos), a veces se acercan para conversar con alguien que ha pasado por algo así y otras veces por cuestiones más operativas. Les mando un abrazo muy fuerte, es un momento muy difícil, pero hay que rodearse de los vínculos afectivos y abrazarse mucho”, dijo al dirigirse a Valentina González (oriunda de Paraná) y Juan Pablo Accursi, padres de Lolo.En este sentido, Lo Cane dio cuenta que, en algunos casos, el dolor de perder un hijo se transforma en lucha, pero sin dudas, ésta es reparadora. “El tiempo que le dedicaría a Justina si estuviera físicamente en este mundo, se lo dedico a lo que son las Casas Justina y si no hiciera esto, no sé si podría seguir viviendo. El dolor que tengo por ella es cada día más grande, no disminuye y la extraño cada vez más, pero hacer todo esto me sirve muchísimo, es reparador”.La Ley Justina (Nº 27.447), no sólo regula el Trasplante de Órganos, Tejidos y Células disponiendo que “toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario” sino que también insta a hablar sobre donación en el ámbito escolar.La normativa “fue aprobada en julio de 2018, refuerza el hecho de una ley anterior que obliga a hablar de donación y trasplante en los colegios y es importante que esto empiece a suceder sistemáticamente. Desde ese año no se ha tomado una política educativa al respecto”, explicó Lo Cane y explicó que “armamos un equipo de profesionales especialistas y vamos presentando protocolos en diferentes provincias”, entre ellas Entre Ríos y concretamente a la actual titular del CGE, Alicia Fregonese.Se trata de un protocolo que “enseña y guía en cómo hablar y de qué hablar de donación y trasplante, en el primero, segundo y tercer ciclo de la escuela primaria. Cuando se habla en los colegios es muy bueno porque los chicos llevan la temática a la casa”. También dijo que se puede hablar de este tema en los clubes, y en cualquier ámbito “donde se pueda desparramar a la mayor cantidad de gente posible, con el propósito que nos dejó Justina y que es”.