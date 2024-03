Retienen hasta 12 vehículos por falta de documentación tras operativos en Paraná

. Como consecuencia del accidente, que se registró en horas de la madrugada de este viernes, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Se confirmó que el conductor -que regresaba del boliche al momento del siniestro-“El chico provenía de la zona de boliches del Thompson,y chocó contra el vehículo estacionado provocando el vuelco de su auto; los ocupantes salieron por sus propios medios y no resultaron lesionados”, confirmó ael inspector que estuvo a cargo del operativo de tránsito por el accidente, Leandro Trossero. “El control de alcoholemia arrojó como resultado”, confirmó y explicó que, debido a la infracción, “se procedió al secuestro del vehículo y el registro de conducir” al joven.“El conductor tenía toda la documentación correspondiente, pero”, explicó el inspector y destacó que se mostró dispuesto a las actuaciones municipales.y a los que se les retiene el carnet de conducir y el vehículo; e increíblemente también, con falta de documentación”, repasó el director municipal de Colisiones, Gonzalo Báez., reveló y mencionó los casos de conductores de vehículos 0 Km que no tienen el seguro vigente ni en papel ni en formato digital para poder circular.Báez recordó que, no solo es importante el uso del cinturón de seguridad, sino también, la conducción sin los efectos del alcohol porque el límite es de 0.0 gramos de alcohol por litro de sangre en la provincia de Entre Ríos.reveló el director municipal de Colisiones. De hecho, dio cuenta de, comentó, además.El auto siniestrado permanece incautado en el depósito municipal de 5 Esquinas, donde se encuentran los vehículos retenidos por infracciones a la ley nacional de tránsito.En la oportunidad, explicó cómo deben hacer los conductores de infracción para retirar, del depósito municipal de 5 Esquinas, los vehículos retenidos en operativos de tránsito: “Si el auto se les retiene el viernes, el lunes pueden presentarse en el Juzgado de Faltas con la documentación requerida, saldar la multa correspondiente y después pueden retirar el vehículo del depósito municipal de 5 Esquinas”.