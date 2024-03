“Pintame Bazán”: invitan para este sábado a pintar la escuela de barrio El Sol

La comunidad educativa de la escuela secundaria Nº3 “Monseñor Dr. Abel Bazán y Bustos” de barrio El Sol de Paraná organiza una pintada del edificio para este sábado a la mañana; invitaron a colaborar con donaciones para la movida solidaria, a la que llamaron “Pintame Bazán”.“La iniciativa surgió del equipo directivo al ver qué necesitaban nuestros alumnos y, en la búsqueda del sentido de la escuela, creemos no basta con el concepto tradicional de escuela, sino, una escuela inclusiva que incorpore al estudiante en un lugar de cuidado”, fundamentó ael rector de la institución educativa, Fabián Schunk.Y continuó: “Necesitamos cambiar el lugar y que nuestros chicos se sientan a gusto, por eso, la iniciativa fue la de pintar la escuela; conseguimos pintura y apelamos a la comunidad educativa para reunirnos el sábado 16 a las 8.30 para pintar la Bazán”.En ese sentido, el rector invitó a colaborar con donaciones “para adornar la escuela y que los chicos se apropien de su espacio”.La matrícula escolar de la Bazán se aproxima a los 400 alumnos. “Tenemos muchos pedidos de banco, pero nos encontramos con la faltante de mobiliario”, reveló Schunk.“Las necesidades de la escuela son muchas, compartimos espacio con la escuela Giachino y los espacios son muy limitados; de hecho, hay clases que se dictan en la biblioteca”, contó el rector.Las ventanas no tienen vidrios y la mayoría de las aulas no tiene aberturas; las puertas de aluminio fueron compradas gracias a gestiones realizadas por la comunidad educativa.“Para soñar, primero hay que situarse en el lugar y que ver que los chicos tienen necesidad de comida, del pan y la leche; y tener eso, ya es tener mucho. Pero sueño con que los chicos no tengan vergüenza de ir al centro, que no tengan vergüenza de decir que son de la Bazán”, reveló el rector y se emocionó al hablar de lo que proyecta para sus alumnos.“Los chicos no son visibles ante la sociedad y entre todos tenemos que lograr que ellos sean visibles, que puedan estar en un lugar limpio y lindo para que en el día de mañana se den cuenta que pueden insertarse en la sociedad”, completó la secretaria escolar Marita Robledo. Y agregó: “Que no son herramientas para cometer actos que no corresponden porque el contexto les enseña eso de chiquitos, pero en la escuela otras tienen posibilidades”.