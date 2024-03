Con venta de hamburguesas, hinchas de Racing festejaron su día en Paraná

El "Día del Hincha de Racing" se celebra este jueves 7 de marzo y la fecha recuerda uno de los momentos más difíciles de la historia del club de Avellaneda en 1999, cuando sus fanáticos le pusieron el cuerpo y el alma a toda su pasión, ya que, tras declararse la quiebra de la entidad, cerca de 30 mil simpatizantes colmaron el estadio a pesar de que no se jugó el partido frente a Talleres de Córdoba.Al respecto,dialogó con Diego Rodríguez, presidente de la Filial de Racing Paraná, expresó: “Tenemos que ganar este domingo, jugamos contra Boca en La Bombonera y nos impondremos por 3 a 1. Estamos un punto arriba del Xeneize en la tabla de posiciones, donde clasifican solamente cuatro equipos y hasta el momento, lo estamos logrando”.En tanto, una jugadora de Racing Paraná comentó: “Con las chicas participamos por primera vez del torneo interfiliales que se hizo en Paraná y salimos campeonas invictas, con dos goles en contra. El objetivo de la venta de hamburguesas es recaudar fondos para ir al Cilindro y ver a la Academia”.A su vez, una fanática de la Academia, destacó: “Para mí, Racing es una herencia de mi abuelo que nos hace compartir la pasión. Hace diez años que vengo a la filial”.Otro hincha de Racing, por su parte, remarcó: “Es lo más lindo que me dio mi papá”.Finalmente, una fanática de la Academia dijo: “Tiene la hinchada más linda de Argentina y por eso me hice hincha de Racing”.