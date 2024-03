Suma de Voluntades continúa recorrida con entrega de viandas en Paraná

En primer lugar, Pablo rememoró: “Empezamos con 150 viandas hace un tiempo atrás y ahora estamos haciendo más de 200. El lunes pasado nos quedamos cortos. Había alrededor de 220 porciones y no llegaron a dar a todos”.Asimismo, comentó que en calle 25 de Mayo es el primer punto: “De acá nos vamos a otras plazas. Se pasa por siete lugares que al final no llegamos. La idea es conseguir más gente que siempre nos da una mano”.Plaza de los Bomberos, Plaza Sáenz Peña, luego al hospital San Martín, luego a Tránsito y en algunos lugares que sabemos que hay gente en situación de calle.“Cada vez se ve más gente que nos viene a pedir la comida. Capaz tiene su techito para dormir, pero necesita para comer o no tienen porque comedores no hay a la noche. Se acerca gente de no solo en situación de calle”, agregó.También invitó a realizar donaciones con alimentos no perecederos. Además, reflexionó que “es triste no poder llegar a darle alimento a todos, algo tan básico y sabemos que son situaciones extremas y que verdaderamente decirle a una persona que no porque no tenemos es triste”.