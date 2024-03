Inauguraron la puesta en valor de la Plaza El Progreso de Paraná

En la tarde de este jueves, la intendenta de Paraná, Rosario Romero inauguró la puesta en valor de la Plaza El Progreso, ubicada en calles Ciudad de Viale y La Picada, en la vecinal Parque Mayor.La actividad incluyó la pintura de un mural y juegos para las infancias.“Estoy contenta que hayamos podido concretar lo que fue una promesa con los vecinos”, dijo la Jefa Comunal en diálogo conTras ello, recordó que cuando “andábamos recorriendo la ciudad, y aun no habíamos ganado la intendencia, dialogando con los vecinos nos comprometimos con esta plaza que no tenía nada, ni iluminación, ni juegos y merecía la puesta en valor”.En la obra “trabajó todo el equipo municipal”, destacó la Intendenta y manifestó su satisfacción al ver cómo los chicos disfrutan de la nueva propuesta.“Estas obras son el dinero invertido de los paranaenses, no es una obra mía ni del equipo, es una obra de la ciudad”, afirmó. En este sentido, hizo hincapié en que la ciudadanía cumple con el pago de los tributos y la comuna retribuye con las obras.Finalmente, Romero se dirigió a los vecinos para solicitarles que cuiden el espacio y adelantó que pedirán a la policía que haga patrullajes durante la noche “y nos ayuden a cuidar esto que quedó tan bello”.En tanto que Raúl Barzola, un vecino del barrio, destacó “le pedí a la intendenta que por favor arreglara la plaza y cumplió con todo. Ahora hay que festejar y cuidar todo lo que se hizo”.