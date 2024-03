Sin vacantes en escuela céntrica de Paraná: “Intentamos orientar a las familias”

“Escuela inclusiva”

La situación de los repitentes

El rector de la institución educativa dio cuenta ade lay confirmó que se intenta a “orientar a las familias” sobre lasde la capital entrerriana “con la orientación o la especialización que elija el estudiante”.“Hace dos semanas no tenemos más vacantes ypor las situaciones que hubo y cumpliendo la normativa que indica que primero están los hermanos del personal de la institución, de estudiantes y docentes; después, por los convenios históricos vinculados a los reconocimientos de acuerdos institucionales debido a la unidad educativa histórica entre el jardín y la primaria; y finalmente ordenando con ciertos criterios”, explicó ael rector de la institución educativa, Sergio Dines.En relación a los criterios para incorporar a estudiantes nuevos a la Secundaria Nº16 Del Centenario, el rector indicó que si alumno proviene de una zona alejada a la zona céntrica a Paraná se contempla, por ejemplo,La histórica comunidad educativa de la Centenario comprende a aproximadamente 400 niños en el Jardín de Infantes, otros 850 en Primaria y 850 en Secundaria.. Ya estamos al límite porque la capacidad es de entre 25 y 30 alumnos por aula, pero ya estamos en 32”, reveló Dines al dar cuenta de la “elevada demanda debido a un contexto económico muy difícil”.El rector, recientemente asumido en el cargo, sostuvo aque, desde el equipo directivo,, y reconoció que la zona céntrica es la primera opción porque es el lugar donde confluyen los colectivos urbanos. “Y el turno mañana es más demandado que el de la tarde”, acotó al respecto.“Somos defensores de la escuela pública, pero, remarcó al dar cuenta de la situación que atraviesa a los alumnos que provienen de los barrios de Paraná. “Intentamos socializar dónde hay lugar porque el estudiante nos ocupa dado que sin él no tendríamos trabajo”, fundamentó Dines.Y continuó: “Intentamos orientar a las familias, que vienen enojados o de muy buenas maneras, pero en esta escuela sí van a recibir un buen trato, que para nosotros es fundamental, por más que no se vayan con la respuesta que esperaban”.Dines hizo especial hincapié en la importancia de no considerar a los repitentes como “los que reingresan”, sino que, desde la nueva perspectiva educativa, se busca “, porque hay ciertas responsabilidades compartidas entre el estudiante, que no asume responsabilidades, las familias que tampoco ayudan y la escuela que tiene un modelo pedagógico que debe actualizar pero que también debe dar oportunidades equitativas para la igualdad”., sino, una escuela que posee calidad al brindar una oportunidad para todos, pero en grado de equidad e igualdad, y que una mesa no se convierta en diez preguntas, sino que la evaluación sea un proceso para debatir entre todos los cuidados de ese alumno desde que no entiende hasta que entendió y el compartir los saberes”, cerró Dines.