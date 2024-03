Suma de Voluntades solicita ayuda con donaciones de alimentos

Cómo colaborar

La referente de la organización, Camila Lucero, expresó su preocupación: “Estamos con un poco de angustia porque el lunes, los voluntarios no pudieron completar la demanda de viandas.”. Esta situación implica que muchas familias, incluyendo niños, adultos y jubilados, podrían quedarse sin comida esa noche.Lucero destacó el crecimiento constante de personas que esperan las viandas en las plazas, lo que hace que la necesidad de alimentos sea aún mayor., que quizás no están en situación de calle, pero llevan ese sustento a sus casas y se multiplican, y eso hace que tengamos que llevar más comida, pero no estamos preparados para eso porque no sabemos con cuánta cantidad de gente nos vamos a encontrar”, explicó.Para quienes deseen colaborar, se aceptan todo tipo de alimentos no perecederos, así como verduras y frutas. La ONG Suma de Voluntades realiza recorridas los lunes, jueves, viernes y domingo, por lo que aquellos que deseen hacer donaciones pueden acercarse a la sede ubicada en calle, en el horario de 9 a 12 y de 17 a 20.Además, se ofrece la opción de colaborar a través de una cuenta bancaria en el Nuevo Banco de Entre Ríos, con el alias "sumadevoluntades" y el CBU: