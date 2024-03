Solicitan poda de pastizales ante casos de dengue en barrio El Paracao

En primer lugar, una vecina insistió: “Queríamos reclamar por la mugre y el agua estancada. Mis dos hijos tuvieron Covid en enero y pido que hagan algo para que limpien porque la cantidad de mosquitos es impresionante. A las 17 tenemos que cerrar las ventanas por los mosquitos”. En cuanto a los pastizales, explicó: “El año pasado lo limpiaron y ahora se olvidaron”.Melina, que vive hace 20 años en el barrio comentó el problema: “Esta es una plaza municipal. Estaba muy abandonada antes, con la gestión anterior se comenzó a rellenar y sacar con una cuadrilla y desmalezaron. Con el cambio de gestión se quedó estancado y ahora se ve el yuyal. Mido más de 1,70 metros y si me paro con los pastos quedo en miniatura porque tiene más de dos metros”.Al respecto de las consecuencias, resaltó: “Tenemos gente con dengue, hay agua estancada, hay una canaleta de un metro de profundidad. Ese estancamiento genera los mosquitos y el dengue que han tenido estos chicos”.Sobre la presencia de personal del municipio, indicaron: “No he visto nada, solo la Municipalidad ha venido a arreglar el caño que estaba roto. Me dieron un número de reclamo, llamo a la Municipalidad y me dijeron que me van a dar otro número”.