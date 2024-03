“Cone” Quiroga contó su experiencia en Gran Hermano: “Fue un año muy lindo”

, dialogó en, que se emite porEn cuanto al éxito de la obra, el cordobés manifestó a qué se debió: “Capaz que el elenco, a la forma en que se está desarrollando. Se trata de una obra que está hablando de la economía, de la actualidad de lo que estamos pasando los argentinos. La gente se ve muy identificada. Es una obra que tiene muchos altibajos. Pasa por un montón de situaciones: emotivas, hay mucha comedia. También pasa por un drama muy interesante”.Juan Palomino, Cristian Sancho, Carna Crivelli, Alejandro Cupitó y “Tucu” López son los otros integrantes. Tras finalizar su participación en Gran Hermano, expresó cómo le impactó el éxito de la obra: “Fue un año muy atípico para mí. Una vez que salgo de GH, lo primero que se me metió en la cabeza fue estudiar teatro. De la mano de Diego Rinaldi, quien fue quien después de varios meses puso su nombre por mí y por la forma en que me desenvolvía. Me ofreció en esta obra, que hoy es un éxito. Fue un año muy lindo porque fui nominado como actor revelación”.Comentó que esta obra es apta para que mayores de 13 y 14 años “porque el striptease no es algo loco o que sobresalga”. En referencia a su papel, informó: “Son seis amigos, los cuales están sin trabajo. Uno de los amigos, que es el personaje ‘Lole’ –vive en un garaje- y es el único que tiene un hospedaje porque se lo quieren rematar. En esta cuestión, hay uno que impulsa el grupo (Lucho). Empiezan los seis amigos a tirar ideas de qué pueden hacer para rebuscarse una vida para conseguir dinero porque está difícil por su aspecto físico, por su ideología no pueden conseguir trabajo. Terminan, en todas estas líneas, desembocando en hacer un show de striptease”.Alejo, que es el personaje del “Conejo”, manifestó que “da un giro a la historia porque son seis personas anticuadas con perspectivas muy viejas y cero futuras. Hablan muy cerrado, con esos comentarios viejos”.Sobre la edición 2023/2024 de Gran Hermano, afirmó que “es totalmente distinto al nuestro. El nuestro fue más telenovela, por así decirlo, con una convivencia más sana y que del 100% solo el 20% se dedicaba a jugarlo y el resto se dedicaba a vivir la experiencia y hacer amigos”. En este sentido, amplió: “Este Gran Hermano es un juego, es un Gran Hermano. Está bueno porque si hubiésemos tenido el mismo que el año pasado hubiese aburrido”.