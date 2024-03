Escuelas Municipales de Deportes inician actividades: lugares, días y horarios

Los interesados podrán anotarse en los lugares y horarios donde se desarrollan las disciplinas. Deberán ser acompañados por una persona mayor y concurrir con DNI.



Los deportes que se practicarán este año serán fútbol, básquet, vóley, artes marciales, ciclismo, atletismo, boxeo, canotaje, Stand Up Paddle (SUP) y futsal.



El subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Juan Arbitelli, dijo que las escuelas municipales de deportes son "espacios de contención para que los niños, niñas y adolescentes se diviertan, aprendan y hagan amigos. Destacamos que en todos los rincones de la ciudad hay una experiencia donde el Municipio, con vecinales y clubes, trabaja por las infancias y las adolescencias”. Lugares, días y horarios:

PREDIO DEPORTIVO “RAUL RICARDO ALFONSIN”



*Boxeo (13 a 17 años): Martes y jueves de 15.30 a 18.30 hs.



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.30 hs (6 a 9 años) - 17.30 a 19.00 hs (10 a 17 años).



*Básquet: Lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 19.00 hs.



*Softbol: Lunes, miércoles y viernes de 16 a 17.30 hs.



*Vóley: Martes y jueves de 16.30 a 18.00 hs (6 a 12 años) – de 18.00 a 19:30 hs (13 a 17 años).







ESCUELA ECENAA



*Canotaje: Lunes a viernes de 14.00 a 17.00 hs (12 a 17 años).



*Stand Up Paddel SUP: Lunes a viernes de 14.00 a 17.00 hs (12 a 17 años).



VILLA MARÍA (Calle España al final)



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 16.45 hs (6 a 10 años) - de 16:45 a 17:45 hs (11 a 17 años).







VECINAL PABLO BALBI -25 DE JUNIO



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 18.00 a 19.00 hs (6 a 17 años).







8 DE SEPTIEMBRE (MIGUEL DAVID – B° LADRILLEROS)



*Fútbol: martes y jueves de 16.00 a 19.00 hs (6 a 17 años).







PARQUE GAZZANO



*Atletismo y Duatlón: Martes y jueves (Atletismo adultos: 15.30 a 17.00 hs). *Atletismo y Ciclismo para Niños: 17.00 a 18.30 hs.







BALNEARIO EL THOMPSON



*Atletismo y Duatlón: Lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 20.00 hs.







CIRCUITO “ARNOLDO SABINO PUCHETTA”



*Ciclismo: Martes y jueves de 16.00 a 17:30 hs (6 a 12 años) - de 17:30 a 19.00 hs (13 a 17 años).







BARRIO MACCARONE



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 18.00 hs (6 a 8 años) - de 18.00 a 19.00 hs (9 a 12 años) - de 19.00 a 20.00 hs (13 a 17 años).







COMPLEJO TOMA NUEVA



*Básquet: Lunes, miércoles, viernes de 16.00 a 17.00 hs (6 a 8 años) - de 17.00 a 18.00 hs (9 a 12 años) – 18.00 a 19.00 hs (13 a 17 años).







PARANÁ V – CASTILLO CISNERO



*Básquet: Martes y jueves de 16.00 a 19.00 hs (de 6 a 12 años).







BARRIOS LAS FLORES



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17:30 hs (6 a 9 años) - de 17:30 a 19 hs (10 a 15 años).







LOS BERROS - GAUCHO POBRE



*Fútbol: Martes y jueves de 16.00 a 17.30 hs (12 a 17 años) - de 17:30 a 19.00 hs (9 a 12 años).







BARRIO EL MORRO



*Básquet: Martes y jueves de 16.30 a 17.30 hs (6 a 12 años) - de 17.30 a 19.00 hs (13 a 17 años).







VECINAL PARQUE DEL LAGO



*Básquet: Lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 18.00 (6 a 8 años) - de 18.00 a 19.00 (9 a 12 años) y de 19.00 a 20.00 (13 a 17 años).







CROACIA SUR



*Fútbol: Martes y jueves de 17:30 (6 a 10 años) a 19.00 (11 a 17 años).







BAJADA GRANDE



*Fútbol: Martes y jueves de 16.00 a 17:30 (6 a 17 años).







BARRIO MOSCONI



*Fútbol: Martes y jueves de 16.00 a 17.30 (6 a 11 años) - de 17.30 a 19.00 (12 a 17 años).







BARRIO SAN MARTÍN



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.30 hs (12 a 17 años) - de 17.30 a 19.00 hs (6 a 11 años).



*Vóley: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.30 hs (6 a 11 años) - de 17.30 a 19.00 hs (12 a 17 años).







ANACLETO MEDINA SUR



*Vóley: Lunes miércoles y viernes de 17.00 a 18.30 hs (6 a 9 años) - de 18.30 a 20.00 (10 a 17 años).







PLAZA EVA PERÓN



*Básquet: Martes y jueves de 16.00 a 17.30 hs (6 a 8 años) - de 17:30 hs a 19.00 hs (9 a 12 años).







COMPLEJO EL SOL



*Básquet: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.00 hs (6 a 8 años) - de 17.00 a 18.00 hs (9 a 12 años) - de 18.00 a 19.00 hs (13 a 17 años).



*Artes Marciales: Martes y jueves de 16.00 a 17.30 hs (6 a 12 años) - de 17.30 a 19.00 (13 a 17 años).



*Vóley: Martes y Jueves de 16.00 a 17.00 hs (6 a 8 años) - de 17.00 a 18.00 hs (9 a 12 años) - de 18.00 a 19.00 hs (13 a 17 años).



*Fútbol: Martes y Jueves de 16.00 a 17.00 hs (6 a 8 años) - de 17.00 a 18.00 hs (9 a 12 años) - de 18.00 a 19.00 hs (13 a 17 años).







CLUB SAN MIGUEL



*Vóley: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.00 hs (6 a 8 años) - de 17.00 a 18.00 hs (9 a 12 años) - de 18.00 a 19.00 hs (13 a 17 años).







BARRIO HUMITO - CIC



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 15.30 a 16.30 hs (6 a 8 años) - de 16.30 a 17.30 hs (9 a 12 años) - de 17.30 a 18.30 hs (13 a 17 años).



*Artes Marciales: Lunes, miércoles y viernes de 15.30 a 16.30 hs (6 a 8 años) - de 16.30 a 17.30 hs (9 a 12 años) - de 17.30 a 18.30 hs (13 a 17 años).







BARRIO AATRA



*Básquet: Lunes, miércoles y jueves de 16.30 a 17.30 hs (6 a 8 años) - de 17.30 a 18.30 hs (9 a 12 años).



*Vóley: Lunes, miércoles y jueves de 18.30 a 19.30 hs (13 a 17 años).







NUEVO ILLIA



*Fútbol: Martes y jueves de 16.00 a 17.00 hs (6 a 8 años) - de 17.00 a 18.00 hs (9 a 12 años) - de 18.00 a 19.00 hs (13 a 17 años).







BARRIO SAN JOSÉ



*Fútbol: Martes y jueves de 15.30 a 17.00 hs (6 a 8 años) - de 17.30 a 18.30 hs (9 a 14 años).







BARRIO MOSCONI - VECINAL UNIDAD



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.30 hs (6 a 12 años).







BARRIO 144 VIVIENDAS



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 19.00 hs (6 a 12 años)







CAMINO COSTERO



*Fútbol: Miércoles de 9 a 11 hs (6 a 12 años).







BARRIO RICARDO GÜIRALDES



*Futsal: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.30 hs (6 a 11 años) - de 17.30 a 19.00 hs (12 a 17 años)







VECINAL ANTONINI



*Fútbol: Martes y jueves de 17.45 a 19.00 hs (6 a 17 años).







CLUB MINISTERIO



*Boxeo: Lunes Miércoles y viernes de 15.00 a 18.00 hs (13 a 17 años).







BARRIO EL PEREJIL 1



*Fútbol: Martes y jueves de 16 a 17.30 hs (6 a 17 años).







BARRIO EL PEREJIL 2



*Fútbol: Martes y jueves de 17.30 a 19.00 hs (6 a 17 años).







VECINAL 21 DE SEPTIEMBRE



*Fútbol: Martes y jueves de 17.00 a 19.00 hs (6 a 17 años).







BARRIO PARANÁ XX



*Futsal: Lunes, miércoles y viernes de 16.30 a 18.00 hs (6 a 10 años) - de 18.00 a 19.30 hs (11 a 17 años).







LOMAS DEL MIRADOR 1 Y 2



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.30 hs (6 a 8 años) - de 17.30 a 19.00 hs (9 a 12 años).







BRISAS DEL ESTE - 300 VIVIENDAS



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 18.30 hs.







ESTACIÓN PARERA



*Fútbol: Lunes, miércoles y viernes de 15.30 a 16:50 hs.