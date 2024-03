Los colectivos circularán con normalidad tras confirmarse el pago a los choferes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazaba con realizar este jueves un paro a partir de las 00 horas en todos los servicios de transporte de colectivos urbano debido a que los trabajadores no han cobrado sus salarios.Minutos antes de las 18, los trabajadores nucleados en UTA Entre Ríos, comenzaron a ver acreditados sus sueldos en las cuentas, confirmóEsta tarde, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Gustavo Rupp, había advertido a Elonce que “esto pasa todos los meses y esperamos hasta último momento, viendo si los trabajadores van a percibir los sueldos”, dijo.Al mismo tiempo, había señalado que “si no impacta el sueldo en las cuentas de los trabajadores para las 18, que son los últimos minutos de trámites bancarios, vamos a tener que tomar una medida sindical”, remarcó Rupp al dialogar con Elonce sobre la posibilidad que los usuarios de colectivos de Paraná y el área metropolitana, nuevamente se quedaran sin el servicio como ocurrió este martes, en ese caso, por una resolución de UTA a nivel nacional.“Todos los meses pasa lo mismo y parece que es una historia que no se termina. Todos los meses estamos esperando hasta las 18 de cuarto día hábil, para saber si los trabajadores cobran sus sueldos”, señaló el secretario gremial de UTA Entre Ríos y agregó que “esto genera malestar en los trabajadores que son el sustento de sus familias”, sostuvo.Por tal motivo, el representante de UTA, ratificó que “si no se cobra antes de las 18 horas, a partir de las 00 horas del jueves, estaríamos implementando la medida de fuerza”, anticipó Rupp a Elonce.Por otra parte, el gremialista explicó que aún cobran con la “escala vieja de diciembre porque no se ha llegado a un acuerdo con la FATAP (la federación que agrupa a los empresarios del transporte del interior del país), por eso, esperamos a ver qué sucede en la reunión de mañana con la Junta Ejecutiva Nacional”, concluyó.