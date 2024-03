Entregan elementos ortopédicos para asistir a personas con discapacidad

En el Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) se entregan elementos ortopédicos con el objetivo de brindar asistencia a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad o que no cuenten con obras sociales.Al respecto,dialogó con Cristina Rispari, directora general de Discapacidad, quien expresó: “El banco de ayudas técnicas está funcionando en el centro educativo municipal desde 2022, donde recibimos a través de un programa de Ley de Cheques en Nación, una ayuda en relación a la adquisición de elementos ortopédicos básicos, como son sillas de ruedas, muletas, andadores, entre otros”.“Estamos dando asistencia a las personas en situación muy extremas donde no tienen otros recursos y no cuentan con obras sociales para adquirirlos, así que el pedido se hace a través de este lugar con una solicitud médica y la documentación correspondiente que es el Certificado Único de Discapacidad y la fotocopia del DNI”, añadió.En tanto, Amaru Méndez, equipo de Discapacidad, señaló: “Las cosas que tenemos en este lugar son muy caras, por eso cuando viene la persona a solicitarlo, se le hace como un dato con un tiempo determinado y un pedido médico. Ahora estamos haciendo un relevamiento de lo que fue el año pasado para tener en nuestro establecimiento las sillas de ruedas, que es lo que más se solicita”.