Empleados del hospital San Martín reclamaron por el traslado del Laboratorio

Empleados del Laboratorio Central del Hospital San Martín de Paraná desarrollaron este miércoles una asamblea con retención de servicios -de 7 a 9- en reclamo por mejores condiciones laborales. En el marco de la medida de fuerza, los turnos fueron reprogramados para la semana; se garantizó la atención a los pacientes internados, oncológicos y diabéticos, además de las urgencias.uno de los empleados administrativos, Maximiliano De Pedro.“La infraestructura no es segura y corremos riesgo todos los trabajadores porque no tenemos salida de emergencia y hay varios aparatos de alta complejidad que están parados porque el piso está en desnivel”, expuso el trabajador. Cabe aclarar que el Laboratorio Central funciona en el subsuelo del nosocomio, y el ingreso es por la esquina de calles Perón y Carbó.“Seguimos con los mismos riesgos y no tenemos respuestas de ningún directivo; se elevaron notas por Mesa de Entradas y seguimos a la espera”, explicó al remarcar: “Hace varios años reclamamos por esta problemática y, si bien sabemos que no es fácil trasladarse de un momento a otro, queremos una respuesta, que nos digan que otras posibilidades hay porque así no podemos seguir trabajando”.En la oportunidad, uno de los representantes sindicales de Sedapper, Alejandro Escobar, comunicó que la semana pasada mantuvieron una reunión con el ministro de Salud, Guillermo Grieve, al que se le presentó la carpeta de 2016 y si bien el secretario de Salud, Daniel Blanzaco, confirmó que estaba al tanto de todo, los trabajadores del Laboratorio continúan a la espera de respuestas al reclamo.“Esperaremos 15 días para que los compañeros tengan una respuesta; sino, el miércoles 20 habrá asambleas de 7 a 10”, indicó el gremialista.