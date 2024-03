Murió el paranaense Abel Madariaga, símbolo de Abuelas de Plaza de Mayo

El encuentro con su hijo Francisco Madariaga

La publicación de Cristina Kirchner

Hoy se fue el querido Abel Madariaga, pero no nos pongamos tristes: volvió a encontrarse con Francisco, ahora para siempre. pic.twitter.com/2CmhqAobyf — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 5, 2024

El comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo

?Con enorme tristeza, comunicamos el fallecimiento de Abel Pedro Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.



Comunicado??https://t.co/6eBsGbEXcS pic.twitter.com/l17C5umgTd — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) March 5, 2024

Abel nació el 7 de febrero de 1951 en Paraná. Estudió Agronomía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de donde fue expulsado por la intervención. Con su compañera, Silvia Mónica Quintela Dallasta, militaban en la columna norte de Montoneros. Ella era médica residente.Luego, tras la desaparición de su pareja -quien se encontraba embarazada de cuatro meses- el 17 de enero de 1977, Abel debió esconderse en el país, después en Uruguay y en Brasil, hasta que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) le otorgó asilo en Suecia. Al no poder adaptarse allí, se mudó a México.“En el exilio me pregunté muchas veces para qué estaba vivo. Cuando volví a la Argentina y empecé a trabajar con Abuelas me di cuenta que estaba vivo no solamente para encontrar a mi hijo, sino a los hijos de los compañeros desaparecidos. Ese es el mayor oxígeno y honor que tengo”, dijo Abel hace unos años, al ser distinguido como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por la Legislatura porteña.Francisco y Abel, cara a cara en uno de sus encuentros. Foto: ArchivoAllí, gracias al testimonio del sobreviviente Cacho Scarpatti, a quien ya conocía de la militancia en la Juventud Peronista (JP) y Montoneros, supo que Silvia había dado a luz a un varón, por cesárea, en Campo de Mayo. Con el retorno de la democracia en la Argentina, Abel pudo regresar al país y de inmediato se puso a trabajar con las Abuelas para encontrar a su hijo.Fue el creador del área de Difusión y Prensa de Abuelas. Teatro por la Identidad, por ejemplo, fue una idea suya, inspirada en los grupos de teatro comunitario y militante de los años 60 y 70, los recitales de Música por la Identidad, al igual que las campañas publicitarias masivas para encontrar a los nietos, la edición de publicaciones, libros y videos institucionales, y muchas otras.El 17 de febrero de 2010, en una noticia que recorrió el mundo, Abel al fin encontró a su hijo, Francisco, y apenas se vieron por primera vez, se fundieron en un abrazo interminable. Padre e hijo lograron forjar una relación, interrumpida por la prematura muerte de Francisco –fruto de sus problemas de salud– en septiembre de 2020.'''Tío Abel'', le decían muchos nietos, por el amor que les prodigaba y por la forma en que los contenía. También lo recordaremos, con cariño, por su mal humor y sus puteadas. Fue, asimismo, el primer hombre en integrar la Comisión Directiva de Abuelas. 'Se nos hizo indispensable', dijo Estela de Carlotto alguna vez, en referencia a Abel''.''Siempre recordaremos su testimonio en el primer megajuicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, el mayor centro de exterminio de la dictadura. 'Viví 32 años y medio con un agujero en el alma. Es algo difícil de transmitir tener un hijo apropiado. Es un desaparecido con vida –afirmó ante el tribunal–. Apenas lo vi a Francisco noté el parecido físico, las manos, y el abrazo que nos dimos me sanó el alma'.Así finalizaron el comunicado: ''Queremos evocarlo así, con el alma en paz después de tanta vida y lucha. Abrazamos a sus familiares, amigos y compañeros. ¡Hasta la victoria siempre, querido Abel!''''Hoy se fue el querido Abel Madariaga, pero no nos pongamos tristes: volvió a encontrarse con Francisco, ahora para siempre'', escribió la ex presidente de la República Argentina.