Se encuentra disponible la preventa de un libro sobre testimonios de sacerdotes

Ya se encuentra disponible la preventa del libro “Sacerdotes para siempre”, el cual recoge el testimonio vocacional de 25 sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná. La misma ayudará a financiar la obra del hogar para sacerdotes en el Centro El Salvador.En ese sentido,dialogó con el Padre Fabián Minigutti, quien manifestó: “Es un sueño necesario porque los sacerdotes ancianos no tienen un lugar donde habitar. Estamos yendo de una casa a otra y esto era una necesidad imperiosa, no solamente de un hogar, sino con las características necesarias para un sacerdote que tiene problemas en el caminar o que utiliza sillas de ruedas. Como Diócesis empezamos este nuevo proyecto para estos sacerdotes que dieron toda su vida por la gente”.Con respecto a la obra, sostuvo: “Estamos construyéndolo con fondos de la Diócesis y el aporte de la gente que es necesario y totalmente importante”.En tanto, el Padre Leandro Bonin comentó: “Las donaciones que se pueden hacer al hogar sacerdotal son a través de una transferencia al alias hogar.sacerdotal, pero nos parecía lindo darle otra oportunidad a una propuesta que enlaza con las historias de los sacerdotes. He publicado algunos libros, aunque en esta oportunidad no voy a escribir, sino que invité a todos los sacerdotes de la Diócesis que quisieran contar sus testimonios”.“El libro estará disponible el 27 de marzo, que es una fecha clave para la misa crismal, pero ya se lo puede adquirir en esta fase de preventa, a través de un formulario”, concluyó.