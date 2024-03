Sobre calle Corrientes de la capital entrerriana, se extendía la fila de postulantes a un puesto de trabajo en una sala de juego del nuevo shopping “Paso del Paraná”. La convocatoria, que lanzó la empresa Escaparte, exigía, como requisito, contar con buena predisposición y tener un año de experiencia.Al respecto, Leonel de 22 años, uno de los postulantes a la oferta laboral, manifestó a: “Tengo algo de experiencia, aunque es corta y la idea es conseguir trabajo porque la situación del país está complicada. Me enteré de esta convocatoria a través de las redes sociales. Estoy preparado con mi currículum para ver qué sale”.En tanto, una joven, estudiante de Ciencias de la Educación, comentó: “Estoy esperando a ser entrevistada, no es la primera vez que me postulo a un trabajo ya que tengo experiencia en otros rubros. Necesito conseguir laburo para mantener la cursada”.A su vez, una joven remarcó que “hace como dos años que estoy buscando trabajo, donde pasé por otras experiencias. Me enteré de esta convocatoria por el Gmail del Shopping”.Asimismo, un postulante de 21 años destacó: “Tengo trabajo, pero estoy buscando algo para la temporada. Es mi décima experiencia y siempre hubo mucha cantidad de gente. Hay necesidad de laburo, pero hay poca oferta”.Finalmente, otro sujeto de 20 años expresó: “Ya he buscado un par de veces, pero más que nada por la jubilación porque soy DJ y eso es en negro. Hoy vine a probar una nueva etapa en la vida”.