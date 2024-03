Reabrió sus puertas el comedor de la parroquia San Miguel

El comedor de la parroquia San Miguel reabrió sus puertas este lunes, donde contó con la asistencia de 45 comensales. En ese sentido,dialogó con Ester, encargada del merendero.“En cada grupo, hay una chica que maneja el día que le corresponde, aunque en general manejo todo, pero cada día hay una que se hace responsable del grupo”, manifestó.Con respecto a las encargadas de cocinar, sostuvo: “Son cinco o seis personas cada día, las cuales tienen una delegada que maneja todo lo que les haga falta”.En cuanto a la cantidad de personas que asisten al comedor, señaló: “Están viniendo pocos comensales porque recién empezamos. Alrededor de 45 asistieron ayer y hoy todavía no sabemos”.Acerca del menú para este martes, dijo: “Estamos preparando un guiso de arroz ya que, si les preparas ensaladas o comidas frías, no les gusta”.En tanto, Cristina de 79 años expresó: “Colaboro con el comedor hace 16 o 17 años. Siempre sé es feliz cuando se da y eso me hace bien”.