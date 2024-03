Continúa abierta la inscripción para entrenamientos laborales en Paraná

Sigue abierta la inscripción al Programa Fomentar Empleo, que convoca a interesados para entrenamientos laborales en el sector privado. Aquellas personas que deseen anotarse, pueden hacerlo en la Oficina de Empleo, ubicada en calle Perón 573, en la ciudad de Paraná, desde las 7 hasta las 13 horas.Al respecto,dialogó con Leandro Rodríguez, subsecretario de Producción, quien manifestó: “La respuesta excedió nuestras expectativas, ayer tuvimos más de 300 personas que vinieron a inscribirse en este programa, algunas de las cuales cumplían las condiciones y aquellas que no lo hacían, las fuimos derivando hacia otros programas que tiene la Municipalidad”.Con respecto a las condiciones, sostuvo: “Tienen que estar inscriptos en el portal Empleo y ahí cumplir con los requisitos. Hay una cuestión muy importante que es que aquellas personas que no tienen acceso a los medios para poder inscribirse en el portal Empleo porque tiene algunas dificultades, personal de la Oficina de Empleo y Trabajo lo inscriben con el equipamiento municipal de manera rápida y ágil”.En tanto, Paola Barbieri, directora de Empleo y Trabajo de la Municipalidad de Paraná, expresó: “Quedaron inscriptas 220 personas, aproximadamente, para los puestos de entrenamientos, que la semana próxima trabajaremos con las preselecciones que se hacen dentro de la oficina para luego derivarlas a la selección final que la realiza el empleador”.En cuanto a los puestos de entrenamiento, señaló: “El horario es fijo, puede arrancar desde las 6 hasta las 22 horas, donde son cuatro horas por día, es decir, 20 horas semanales que debe cumplir el entrenado”.Acerca de las edades para inscribirse, comentó: “Tienen que estar dentro de la franja etaria de 18 a 64 años, donde deben cumplir ciertas prioridades los jóvenes de 18 a 24 años, mujeres que tengan hijos a cargo y hombres de 45 a 64 años que tienen que tener hijos a cargo”.Finalmente, se refirió a los horarios de inscripción: “Todavía quedan perfiles para postular, sobre todo, para la población masculina. El horario de atención es de 7 a 13 horas, además, aclaramos que las personas que no están dentro del Programa Fomentar pueden acceder a la publicación que está en Instagram ‘Producción Paraná’, donde está el paso a paso para registrarse en el portal Empleo”.