Faltante de vacunas contra el dengue: “No tenemos stock”, aseguró farmacéutica

Ante la alta demanda de casos de dengue que se registró de Paraná, se registró la faltante de vacunas en farmacias de la ciudad. En ese sentido,dialogó con la farmacéutica Yamila Bertoti.Con respecto a la segunda dosis de la vacuna, sostuvo: “Son dos, una es en el momento de la aplicación y la otra a los tres meses. Recomendamos que, si pueden llevarse las dos dosis juntas por el tema de la escasez, pero eso depende del bolsillo de cada uno y las coberturas de las obras sociales”.En cuanto a las consultas, dijo: “A nivel mosquitos, estamos como tranquilos, pero el aumento de casos hace que la gente consulte sobre cuánto sale, si las cubren las obras sociales o los medios de pagos”.“Como toda vacuna, no proviene la enfermedad, sino que genera anticuerpos para poder atacar de manera más simple y que no nos cueste tanto a nivel organismo”, agregó.Por otra parte, se refirió a las personas que no se pueden aplicar la vacuna: “La aplicación es a partir de los 4 años, no hay tantos estudios a personas mayores de 60 años, pero se recomienda que se la apliquen igual. No está apta para embarazadas, lactantes e inmunosuprimidos que son los que más riesgos conllevan”.