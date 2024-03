Faltó el 70% de alumnos y docentes a escuela de Paraná por el paro de colectivos

Por el paro de colectiveros nucleados en UTA Entre Ríos, la escuela secundaria Nº36 “Capitán Justo José de Urquiza” (ex Comercio Nº1) de Paraná registra, este martes, una falta de alumnos y docentes del 70%. Sumando los paros de docentes y estatales, rector reconoció aque “es un inicio de ciclo lectivo bastante atípico y complicado”.“El paro afecta significativamente, tanto a estudiantes como a docentes; se registra una falta de aproximadamente el 70% y es muchísimo”, confirmó ael rector Flavio Camartino. Y agregó: “Algunos de los alumnos provienen de Colonia Avellaneda y Oro Verde, y fue significativo el impacto del aumento del boleto estudiantil”.“Los cursos deben funcionar con normalidad”, sentenció Camartino. Y refirió: “Siempre se tiende a integrar o recuperar contenidos, en la medida que tengamos los tiempos y elementos posibles”. “En los cursos en los que hay pocos alumnos, se trabaja lo que se denomina como `pareja pedagógica´ entre dos docentes con la finalidad de que el estudiante no se encuentre solo con el maestro”, comentó el rector.que “es un inicio de ciclo lectivo bastante atípico y complicado, pero entendemos cada una de las situaciones y los derechos de los trabajadores en los diferentes agrupamientos porque este golpe al bolsillo nos implica a todos porque ha sido determinante para llegar a estas medidas de fuerza”.La matrícula escolar de la secundaria ronda los 700 alumnos, entre los turnos. “En estos días transcurren las entrevistas a estudiantes, padres o tutores responsables”, comentó Camartino.Consultado al rector por los niveles de repitencia, éste indicó que, “con respecto a años anteriores, no hay incidencia marcada en una cantidad considerable y, grosso modo, se mantiene la cantidad de repitentes año tras año”. “Buscamos que el alumno que aprenda; no lo medimos a través de la repitencia sino a través de los aprendizajes”, destacó.