Aclaran cómo opera el cobro por secciones para el transporte urbano de pasajeros

A partir de este lunes comenzó a regir en Paraná el, que se dividió en dos secciones:Líneas urbanas a $680: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23Líneas metropolitanas a $830: 4, 6, 12, 15, 20, 22, AN, AM y 24, aclaró ael director del sistema SUBE en Paraná, Julián Zorn.Según especificó, “históricamente, los límites de la ciudad fueron el arroyo Las Tunas y el Kilómetro 5 ½”. En ese sentido aclaró que quien viaje de un punto a otro en el interior de las localidades del área metropolitana a Paraná abonará la tarifa de la sección 2 que es $830.De acuerdo a lo que explicó Zorn, la división por secciones se debe a laal transporte urbano de pasajeros. “La municipalidad de Paraná decidió subsidiar el sistema, en parte, con recursos propios y eso hizo que haya esta división de secciones”, indicó al remarcar que “la cuestión del kilometraje es relativa”. “Las ordenanzas que declaran la Emergencia y el nuevo cuadro tarifario establecen que la secretaria municipal de Seguridad Vial decida cuál es el modo de implementación del nuevo sistema”, acotó al respecto.recalcó el director del sistema SUBE en Paraná y adescartó denuncias por el mal cobro de los recorridos, pero estimó que, en caso de haberse producido, “quizás se debió a un error de la práctica, que se ira aceitando con el paso del tiempo”.“Es el primer día que se implementa y hay muchos usuarios que recién se están enterando que subió la tarifa; en todo caso, después habrá un periodo de adaptación hasta que la gente sepa que en Paraná hay dos secciones y un ejido que las regula”, avizoró.Según Zorn, “correspondería a la empresa Buses Paraná y al área municipal de Transporte, en una tarea coordinada, realizar el control de los boletos de acuerdo a la tarifa por secciones”.En la oportunidad, Zorn recordó que se conserva el, que es subsidiado por la ciudad de Paraná. “Si el usuario tiene el boleto gratuito, seguirá siéndolo, independientemente de donde utilicen el servicio”, informó.Y especificó: “Los descuentos siempre fueron un porcentaje de la tarifa plana porque, por ejemplo, el boleto Primario siempre fue un 10% de la tarifa y si el chico toma el colectivo en la sección 1, pagará $68, pero si lo aborda en la sección 2, abonará $83”.Para acceder al Boleto Obrero, Zorn comunicó que “la ordenanza establece que es el Salario Mínimo Vital y Móvil multiplicado por 1.5, con lo cual, a la fecha el tope para tramitar el beneficio es de 280 mil pesos”.Respecto al cobro del plus que efectúan quiosqueros y comerciante por la carga de SUBE, el director de la oficina local comentó que, “desde los últimos meses, se trabaja con inspectores de Defensa al Consumidor para realizar las respectivas inspecciones”. “Los puntos de carga SUBE son más de 100 en la ciudad y el controlarlos es una tarifa difícil, pero desde esta oficina buscamos que el usuario aprenda a autogestionar, es decir, que pueda realizar una recarga mediante una billetera virtual y activar esa carga en una terminal o a través de un celular con NFC (comunicación de campo cercano)”, indicó en ese sentido.“El aumento debería ser acorde al servicio que prestan porque viajamos apretados”, indicó auna usuaria de la Línea 22.“Es muy necesario el subsidio para cualquier trabajador y estudiante, y ahora el boleto para Secundario se iría a un poco más de 200 pesos, pero si no nos saldría 830 pesos”, comentó un padre que iba a SUBE Paraná a tramitar el beneficio para su hijo. Y agregó: “El servicio no es bueno y las frecuencias tampoco son prácticas para la cantidad de gente que vive en Sauce, pero los precios de la tarifa dificultan todo”.