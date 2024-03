La alegría de los hinchas de Patronato tras la victoria ante Racing de Córdoba

Patronato triunfó este domingo por 2 a 1 contra Racing de Córdoba, por la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Con esta victoria cosecha 7 puntos y se ubica en la posición 10. Al respecto,dialogó con los hinchas, quienes expresaron sus sensaciones.“Hoy estamos contento, la cancha está de diez y no entiendo por qué los suplentes juegan tan poco tiempo, ya que le cambian la cara al equipo, pero esto es fútbol. Los cambios hicieron la diferencia”, manifestó un hombre.En tanto, otro fanático Rojinegro remarcó: “Sumamos tres puntos, el equipo no jugó bien el primer tiempo y tampoco el segundo, pero así es el fútbol. Nos falta mucho”.A su vez, la mamá de Iván Furios, ex defensor de Patronato, sostuvo: “Nos vamos feliz y contenta, debido a que el equipo mejora cada día un poco más”.Finalmente, una hincha de Patronato a quien Augusto Picco le regaló su camiseta, comentó: “Desde que tengo uso de razón soy hincha de este club, es lo más lindo que hay. El Rojinegro es mi cable a tierra y mi felicidad. La casaca va a la pared de mi cuarto”.