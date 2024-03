Hinchas de Patronato palpitaron el partido: “Vamos por los tres puntos”

El estadio Presbítero Bartolomé Grella abrió sus puertas este domingo por la tarde para el encuentro pactado para las 20 horas frente a Racing de Córdoba. Al respecto, Elonce dialogó con los hinchas de Patronato para conocer las expectativas del encuentro de la quinta fecha de la Primera Nacional.Una mujer opinó el dolor que generó la derrota 4-0 contra Colón la semana pasada: “Escuché el primer tiempo nomás. Me enojé”. Sin embargo, vaticinó una victoria: “Hoy ganamos 1-0 con gol de Valencia”.Otro hombre llegó al Grella acompañado de su hijo, su hermano y su sobrino y sostuvo que “al lado de la barra siempre es más tranquilo” y que “se alienta” pese a los resultados adversos. En cuanto a sus pálpitos en la temporada, indicó: “Hay que buscar el ascenso, por lo menos jugar el Reducido y la Copa Argentina”. “Los esfuerzos son grandes, lo veo un poco al equipo llegar a los 90 minutos”, señaló sobre cómo ve al equipo.Otro fanático pidió paciencia para evitar la dimisión de Walter Perazzo como entrenador de Patronato: “Vamos a esperar una o dos fechas más y después vemos como camina”. Sobre los nuevos jugadores, indicó que Arnaldo González y Valentín Pereyra son los que más agradaron.“Estoy contento de poder ver a Patronato y disfrutar la alegría de poder verlo. Me encanta ver el equipo de Patronato. Me gustaría que gane sino voy a estar amargado todos los días de la semana”, consideró un joven hincha.Un adolescente comentó que su padre cocinó pollo para palpitar el encuentro ante el cuadro cordobés. Sobre la experiencia de ir a la cancha junto a él, reveló: “Es algo hermoso. Venimos desde hace un montón, desde los dos años”. Consultado sobre el nivel de juego, añadió que “lo vio bien dentro de poco” al Patrón.“Domingo en cancha es re lindo. Vamos por los tres puntos”, afirmó un joven. Y también cree que “Trencito” Valencia será el autor del gol del triunfo.“Desde el ’82 vengo. He visto todas las campañas. Hemos sufrido bastante y seguimos firmes”, sostuvo un hombre que vino con su pareja y su nieto. También espera que hoy haya una victoria en la Primera Nacional.