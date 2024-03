"Todo sube", las opiniones de los paranaenses tras el aumento de combustibles

Los valores de Shell en Paraná

Los precios de YPF en Paraná

Las petroleras aplicaron este sábado 2 de marzo a las 0 horas un nuevo aumento de los precios de la nafta y el gasoil.La suba de los combustibles llegará al 7,5% en promedio a nivel nacional. Es consecuencia del incremento en los impuestos a los combustibles (que impacta en casi 4%), la devaluación del peso contra el dólar (2% mensual) y el impacto de los biocombustibles."Estoy tan resignado con los aumentos, que ahora cuando vengo a cargar combustible no pregunto más el precio", dijo un motociclista al sostener que es cadete y "cada vez que tengo dinero lleno el tranque".Por su parte, una mujer mencionó que "los aumentos no son buenos, pero no hay anda que podamos hacer. No uso mucho el auto, trato de llenar el tanque una vez al mes y no lo ocupo mucho"."A los choferes nos está matando porque se hace imposible trabajar, por día gasto unos 12 litros de nafta y para equipar necesito hacer alrededor de 20 viajes", expresó un remisero a Elonce.En tanto el trabajador de la estación de servicios, mencionó que "la gente no se queja, pero siempre pregunta mucho, cuándo habrá otro aumento y demás".Asimismo, un joven colombiano manifestó: "El aumento impacta muchísimo porque sube todo, sobre todo los alimentos, pero no queda de otra que ponerle el pecho"."Yo vengo y lleno el tanque y no pregunto cuánto es porque es así, hay que ajustarse", agregó otro hombre.La naftacostaba $868 y ahora valeElcostaba $919 y ahoraLa nafta Premium valía $1045 y cuesta $1123Ell costaba $1087 yEl litro deque costaba 858 pesos, pasó a valerLa nafta, que estaba a $1.031, ahora cuestaEll, que valía 1.098 pesos, pasó a costarMientras que el, de $925 aumentó a